Накануне в СМИ сообщали о более 200 погибших, которые были на фестивале в момент нападения ХАМАС. Эту информацию подтверждают и в израильской спасательной службе Zaka.

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Сколько погибло людей на фестивале

Боевики ХАМАС напали на территорию Израиля утром 7 октября. Около 06:20 они нанесли массированный ракетный удар, а затем пересекли границу. Именно в это время возле сектора Газа проводили фестиваль электронной музыки "Nature Party". Участники и отдыхающие первыми узнали о нападении.

По сети ширилось видео, которое шокировало мир – сотни людей убегали от боевиков ХАМАС, когда те начали стрелять по мирным жителям. На опубликованных ранее в сети кадрах также было видно, что люди прятались в мусорных контейнерах, чтобы хоть как-то спастись.

Пока сообщают по меньшей мере о 260 погибших на музыкальном фестивале. Кроме того, боевики ХАМАС также похищали людей с этого мероприятия. Вечером 8 октября у сети появились кадры, как более 20 девушек сидят в плену террористов.

В Израиле погибли украинцы

Спикер МИД Олег Николенко в комментарии 24 Каналу сообщил, что в Израиле погибли два гражданина Украины. Дипломаты уже работают над тем, чтобы вернуть тела погибших.

Есть подтвержденная информация о гибели двух украинок в Израиле. Обе гражданки долгое время проживали в стране,

– сообщил Николенко.

Кроме того, он также сообщил, что одного украинца, считавшегося пропавшим без вести, удалось разыскать. Еще одной украинской семье помогли выехать из города Ашкелон рядом с границей с Сектором Газы. Дипломаты нашли временное жилье для 2 семей из Украины.

По состоянию на прошлые сутки, 8 октября, украинские дипломаты в Израиле обработали более 80 обращений граждан Украины.