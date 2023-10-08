За соответствующее решение проголосовали накануне вечером. Пункт 40 "Алеф" был введен впервые с Войны Судного дня.

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Израиль в состоянии войны

В офисе премьера сообщили, что вчера вечером кабинет министров безопасности проголосовал за то, чтобы официально перевести Израиль в состояние войны. Государство может осуществлять "значительную военную деятельность".

Заметим, что после вторжения ХАМАС Беньямин Нетаньяху заявлял, что его страна находится в состоянии войны.

Введение пункта 40 "Алеф" фактически означает объявление войны. Теперь военные Израиля имеют право действовать по своему усмотрению. Однако они обязаны сообщать политическому руководству.

Кстати, последний раз этот пункт применяли еще в 1973 году. В частности, во время Войны Судного дня, когда Сирия и Египет напали на Израиль.

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