Євген Корнійчук – посол України в Ізраїлі – в ефірі телемарафону заявив, що посольство надає допомогу вразливим верствам населення, інформує 24 Канал. Зокрема, мовиться про людей з дітьми та українців, які прибули до Ізраїлю на лікування.

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Перший евакуаційний рейс на 200 квитків ми вже фактично розповсюдили по поміркованій ціні, "довоєнній", умовно кажучи, на Румунію на суботу,

– наголосив Корнійчук.

Він також додав, що Україна плануватиме й другий евакуаційний рейс. Вочевидь, на неділю. Кількість охочих українців виїхати з Ізраїлю – близько тисячі.

Чи є загиблі та постраждалі українці внаслідок війни ХАМАС з Ізраїлем

Станом на 11 жовтня 2023 року відомо, що серед жертв війни ХАМАС та Ізраїлю є українці. Мовиться про щонайменше 3 людей. Окрім того, відомо, що 9 українців отримали поранення.

Загальна кількість загиблих в Ізраїлі вже перевищила 1200 людей. Серед них – 170 солдатів. Також є тисячі постраждалих.