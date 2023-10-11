Евгений Корнийчук – посол Украины в Израиле – в эфире телемарафона заявил, что посольство оказывает помощь уязвимым слоям населения, информирует 24 Канал. В частности, речь идет о людях с детьми и украинцах, которые прибыли в Израиль на лечение.

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Первый эвакуационный рейс на 200 билетов мы уже фактически распространили по умеренной цене, "довоенной", условно говоря, на Румынию на субботу.

– подчеркнул Корнийчук.

Он также добавил, что Украина будет планировать и второй эвакуационный рейс. Очевидно, в воскресенье. Количество желающих украинцев уехать из Израиля – около тысячи.

Есть ли погибшие и пострадавшие украинцы в результате войны ХАМАС с Израилем

По состоянию на 11 октября 2023 известно, что среди жертв войны ХАМАС и Израиля есть украинцы. Речь идет не менее 3 человек. Кроме того, известно, что 9 украинцев получили ранения.

Общее число погибших в Израиле уже превысило 1200 человек. Среди них – 170 солдат. Также есть тысячи пострадавших.