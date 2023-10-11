Повітряні цілі з боку Лівану могли зайти 11 жовтня у простір Ізраїлю. Через це у єврейській державі оголосили повітряну тривогу та закликали жителів подбати про свою безпеку.

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Яка ситуація в Ізраїлі

За даними місцевих ЗМІ, попередження про ймовірне повітряне проникнення пролунало у місті Мааян Барух. Це північне місто розташоване біля кордону з Ліваном.

Карта повітряних тривог Ізраїлю / Скриншот з соцмереж

Жителі північного прикордонного міста Метула чули звуки вибухів. Також вони чули, як щось вдарилося об землю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.

Соцмережами вже ширяться різні відео з місця подій, які створили очевидці.

У єврейській державі чутно звуки літаків: дивіться відео



Місцеві жителі почули звуки сирени та намагаються залишити вулиці: дивіться відео



Армія оборони Ізраїлю повідомила, що тривогу спочатку оголосили в районі Кармель. Після цього ще й було зафіксовано пуск ракети з боку Сектора Гази. Військові заявили, що, відповідно до політики, ракети-перехоплювачі не запускалися.

На кордоні Ізраїлю з Ліваном оголосили повітряну тривогу: дивіться відео



Жителі прямують до укриттів: дивіться відео



Пізніше по всій території Ізраїлю жителі почали отримували через мобільний додаток повідомлення із закликом негайно прямувати до укриттів, хоча повітряну тривогу оголошували у цю середу не всюди. Армія оборони Ізраїлю згодом повідомила, що це сталося через помилку. Ізраїльські військові наголосили, що інструкція стосується тільки жителів півночі країни.

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