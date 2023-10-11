Повітряні цілі з боку Лівану могли зайти 11 жовтня у простір Ізраїлю. Через це у єврейській державі оголосили повітряну тривогу та закликали жителів подбати про свою безпеку.
Читайте також Перші години після нападу: супутникові знімки масштабної атаки ХАМАС на Ізраїль
Яка ситуація в Ізраїлі
За даними місцевих ЗМІ, попередження про ймовірне повітряне проникнення пролунало у місті Мааян Барух. Це північне місто розташоване біля кордону з Ліваном.
Карта повітряних тривог Ізраїлю / Скриншот з соцмереж
Жителі північного прикордонного міста Метула чули звуки вибухів. Також вони чули, як щось вдарилося об землю. Попередньо, обійшлося без постраждалих.
Соцмережами вже ширяться різні відео з місця подій, які створили очевидці.
У єврейській державі чутно звуки літаків: дивіться відео
Місцеві жителі почули звуки сирени та намагаються залишити вулиці: дивіться відео
Армія оборони Ізраїлю повідомила, що тривогу спочатку оголосили в районі Кармель. Після цього ще й було зафіксовано пуск ракети з боку Сектора Гази. Військові заявили, що, відповідно до політики, ракети-перехоплювачі не запускалися.
На кордоні Ізраїлю з Ліваном оголосили повітряну тривогу: дивіться відео
Жителі прямують до укриттів: дивіться відео
Пізніше по всій території Ізраїлю жителі почали отримували через мобільний додаток повідомлення із закликом негайно прямувати до укриттів, хоча повітряну тривогу оголошували у цю середу не всюди. Армія оборони Ізраїлю згодом повідомила, що це сталося через помилку. Ізраїльські військові наголосили, що інструкція стосується тільки жителів півночі країни.
Останні новини про війну на Близькому Сході
- Не так давно російські пропагандисти підтримали напад ХАМАС на Ізраїль. Посіпаки Кремля назвали напад палестинських бойовиків "блискучим".
- Нещодавно Беньямін Нетаньягу назвав ХАМАС гіршим за ІДІЛ. Голова ізраїльського уряду заявив, що палестинські бойовики вбивали навіть немовлят.
- Нагадаємо, Сектор Гази повністю залишився без світла. На єдиній електростанції, що працювала, закінчилося паливо. Бойовики ХАМАС повідомили про загрозу гуманітарної катастрофи у регіоні.