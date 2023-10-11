Російські пропагандисти розповідають, як "чітко" та "організовано" діяли терористи ХАМАС в Ізраїлі. Це в той час, коли щодня стає відомо про дедалі більше невинно вбитих та полонених, передає 24 Канал.

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Напад ХАМАС росіяни вважають "блискучим"

На кремлівському телебаченні лунають заяви про координацію дій ХАМАС, яка "вражає". Бойовиків також "хвалять" за викрадення високопоставлених офіцерів, за те, що нібито знали всі їхні адреси й напевно вивезли ізраїльських військових у Сектор Гази, а можливо, вже й переправили далі.

Росіяни підтверджують, що "очима й вухами" ХАМАС була іранська розвідка, бо "сидячи за колючим дротом", було неможливо все це прорахувати.

Що стосується бійців ХАМАС, вони виконали все блискуче,

– заявили пропагандисти.

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Росіяни радіють кровопролиттю

У країні-агресорці вже навіть не приховують, що отримують насолоду від кровопролиття. Так само як і радіють, коли Росія продовжує окуповувати, бомбити й знищувати українські міста та самих українців.

Депутат держдуми від партії "Єдина Росія" Андрій Гурульов відкрито підтримав терористів ХАМАС. Він заявив, що Ізраїль є союзником США, тоді як Іран і мусульманський світ навколо нього – союзники Росії.

У нас є свої цілі й завдання, які наш президент незрівнянно визначив на Валдайському форумі,

– наголосив депутат.

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