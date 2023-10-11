Российские пропагандисты рассказывают, как "четко" и "организованно" действовали террористы ХАМАС в Израиле. Это в то время, когда каждый день становится известно о все больше невинно убитых и пленных, передает 24 Канал.
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Нападение ХАМАС россияне считают "блестящим"
На кремлевском телевидении раздаются заявления о координации действий ХАМАС, которое "поражает". Боевиков также "хвалят" за похищение высокопоставленных офицеров, за то, что якобы знали все их адреса и вывезли израильских военных в Сектор Газы, а может быть, уже и переправили дальше.
Россияне подтверждают, что "глазами и ушами" ХАМАС была иранская разведка, потому что "сидя за колючей проволокой", было невозможно все это просчитать.
Что касается бойцов ХАМАС, они выполнили все блестяще,
– заявили пропагандисты.
Новые цинические заявления россиян о нападении ХАМАС: смотрите видео
Россияне радуются кровопролитию
В стране-агрессоре уже даже не скрывают, что получают удовольствие от кровопролития. Равно как и радуются, когда Россия продолжает оккупировать, бомбить и уничтожать украинские города и самих украинцев.
Депутат госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев открыто поддержал террористов ХАМАС. Он заявил, что Израиль является союзником США, в то время как Иран и мусульманский мир вокруг него – союзники России.
У нас есть свои цели и задачи, которые бесподобно наш президент определил на Валдайском форуме,
– подчеркнул депутат.
Что происходит в Израиле: последние новости
- В стране идет война с террористами ХАМАС. Оперативный штаб МИД Украины подтвердил гибель еще одного украинца. Следовательно, количество наших погибших граждан возросло до трех. Пропавшими считают 6 украинцев, еще 9 ранены.
- Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль готовится к проведение наземной операции. По его словам, данная операция поможет надолго избавиться от террора со стороны ХАМАС.
- Палестинские боевики продолжают издеваться над гражданскими. Они выложили в сеть фото расправы над пожилой женщиной. Тело убитой они опубликовали на ее странице в фейсбуке, где его увидела внучка. Так родные узнали о ее смерти.