Российские пропагандисты рассказывают, как "четко" и "организованно" действовали террористы ХАМАС в Израиле. Это в то время, когда каждый день становится известно о все больше невинно убитых и пленных, передает 24 Канал.

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Нападение ХАМАС россияне считают "блестящим"

На кремлевском телевидении раздаются заявления о координации действий ХАМАС, которое "поражает". Боевиков также "хвалят" за похищение высокопоставленных офицеров, за то, что якобы знали все их адреса и вывезли израильских военных в Сектор Газы, а может быть, уже и переправили дальше.

Россияне подтверждают, что "глазами и ушами" ХАМАС была иранская разведка, потому что "сидя за колючей проволокой", было невозможно все это просчитать.

Что касается бойцов ХАМАС, они выполнили все блестяще,

– заявили пропагандисты.

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Россияне радуются кровопролитию

В стране-агрессоре уже даже не скрывают, что получают удовольствие от кровопролития. Равно как и радуются, когда Россия продолжает оккупировать, бомбить и уничтожать украинские города и самих украинцев.

Депутат госдумы от партии "Единая Россия" Андрей Гурулев открыто поддержал террористов ХАМАС. Он заявил, что Израиль является союзником США, в то время как Иран и мусульманский мир вокруг него – союзники России.

У нас есть свои цели и задачи, которые бесподобно наш президент определил на Валдайском форуме,

– подчеркнул депутат.

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