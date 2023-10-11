Об этом 24 Каналу рассказал посол Израиля в Украине Михаэль Бродский. Начать ее могут при определенных условиях.

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Силы Израиля

После того как боевики ХАМАС начали свое вооруженное нападение, Израиль объявил о мобилизации 300 тысяч резервистов. Это самое большое число в истории страны. Таким образом, Израиль продемонстрировал свою готовность к борьбе.

"У Израиля есть силы и возможности провести эффективную наземную операцию. Мобилизировано более 300 тысяч резервистов. Находившиеся за рубежом уже приехали в Израиль. Организованы специальные рейсы, чтобы как можно быстрее доставить их", – отметил посол Израиля в Украине.

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Начало операции

Израиль готовится к наземной операции. Впрочем, когда именно она начнется и начнется ли – будут решать исключительно военные. Здесь немаловажную роль играют несколько факторов.

Они будут принимать решения исходя из тактических соображений и должен быть "зеленый свет" от политического руководства Израиля. Если будет принято соответствующее решение – израильская армия готова к этому. Уверен, что эта операция поможет нам избавиться от террора ХАМАС надолго,

– подчеркнул Михаэль Бродский.

Напомним, утром 7 октября боевики Сектора Газа запустили по югу Израиля ракеты. Также они проникли на территорию государства. Разведка Египта вроде бы предупреждала Израиль о нападении ХАМАС. В Офисе Нетаньяху заявили, что премьер-министр "не разговаривал и не встречался с Камелем" (Аббас Камель – руководитель разведки Египта).

"Израиль взял инициативу в свои руки. Не могу сказать, что страна отошла от шока. К тому, что произошло, сложно адекватно отнестись. Это национальная трагедия, более 1000 погибших, заложники, раненные. Но Израиль действует как всегда во время войны слаженно", – добавил Михаэль Бродский.

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