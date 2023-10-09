Это количество мобилизованных резервистов является самым большим в истории Израиля. Таким образом, ЦАХАЛ готовится противостоять боевикам ХАМАС из Сектора Газа.
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Израиль призвал 300 тысяч резервистов
Журналисты издания отметили, что 300 тысяч резервистов Израиль мобилизовал для подготовки к возможной эскалации конфликта с ХАМАС после кровавых атак палестинских боевиков. Таким образом, Израиль показывает, что готов продолжить бороться с террористами.
Авторы материала также подчеркнули, что Израиль официально объявил войну и сказал, что боевые действия не прекратятся, пока военная инфраструктура ХАМАС не будет уничтожена. В то же время такая задача, вероятно, также содержала и наземное вторжение, которое может занять месяцы для израильской армии.
В Израиле может быть обострение с Хезболлой
- Израильские СМИ 9 октября заявили, что на Севере страны несколько террористов проникли через израильско-ливанскую границу. Впоследствии стало известно, что все боевики были ликвидированы, а солдаты ЦАХАС продолжают прочесывать территорию.
- Следует отметить, что Юг Ливана контролирует военное формирование Хезболла. Там заявили, что якобы не причастны к проникновению боевиков на территорию Израиля.
- До этого с территории Ливана на Израиль летело 12 ракет. В приграничных регионах звучала воздушная тревога.
- В то же время в Ливане отрицали причастность к ракетным атакам по Израилю. Там отметили, что сообщение о пуске ракет с ливанской территории якобы не соответствует действительности.
- В Соединенных Штатах также заявили, что не располагают информацией о том, помогал ли Иран нападению ХАМАС в Израиль. Однако страна следит за полным ходом событий.