Это количество мобилизованных резервистов является самым большим в истории Израиля. Таким образом, ЦАХАЛ готовится противостоять боевикам ХАМАС из Сектора Газа.

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Израиль призвал 300 тысяч резервистов

Журналисты издания отметили, что 300 тысяч резервистов Израиль мобилизовал для подготовки к возможной эскалации конфликта с ХАМАС после кровавых атак палестинских боевиков. Таким образом, Израиль показывает, что готов продолжить бороться с террористами.

Авторы материала также подчеркнули, что Израиль официально объявил войну и сказал, что боевые действия не прекратятся, пока военная инфраструктура ХАМАС не будет уничтожена. В то же время такая задача, вероятно, также содержала и наземное вторжение, которое может занять месяцы для израильской армии.

Обратите внимание! Министр обороны Израиля Иоав Галант 7 октября одобрил широкомасштабный призыв резервистов после неожиданной атаки ХАМАС на Израиль. Тогда сообщалось, что количество призванных резервистов будет зависеть от нужд армии страны.

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