Нападение ХАМАС сопровождается убийствами и пытками военнопленных и гражданских заложников: фото- и видеодоказательства преступлений боевиков публикуются в социальных сетях. Центр стратегических коммуникаций поделился с 24 Каналом фактами, как Россия использует нападение ХАМАС на Израиль.

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Кратко о нападении ХАМАС на Израиль и реакции мира

Израильское правительство объявило военное положение и мобилизацию резервистов, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала операцию "Железные мечи". Авиация начала бомбардировку объектов ХАМАС в секторе Газа.

Государства ЕС, Великобритания, США осудили нападение на Израиль. Глава Пентагона Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты признают право Израиля на самозащиту и предоставят все необходимое для защиты гражданского населения от неизбирательного насилия и терроризма.

Украина также поддержала Израиль. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что право Израиля на самооборону не подлежит сомнению. А также выразил уверенность, что порядок будет восстановлен, а террористы – уничтожены.

Нападение на Израиль открыто одобрили Иран и Сирия. Россия, равно как Турция и Египет, призвали стороны конфликта прекратить огонь и начать переговоры.

Россия потирает руки от эскалации на Ближнем Востоке

Представитель МИД России Мария Захарова прямо обвинила Израиль и Запад в провоцировании эскалации, назвав ее "следствием систематического невыполнения резолюций ООН и ее Совета Безопасности".

Российские топ-чиновники и пропагандисты не скрывают злорадства от эскалации на Ближнем Востоке.

Глава Совета безопасности РФ, бывший президент России Дмитрий Медведев назвал нападение ХАМАС на Израиль "ожидаемым" и обвинил в этом США.

Чиновник не стал скрывать радости от того, что у Соединенных Штатов и их ключевого союзника на Ближнем Востоке возникли проблемы, и дал понять, что считает их расплатой за американскую поддержку Украины в противостоянии с Россией.



Медведев о нападении ХАМАС на Израиль / Скриншот

Медведев отметил, что нападение на Израиль посвящено 50-летию Войны Судного Дня. Такое же предположение высказал спикер Совета Федерации Константин Косачев.



Пропагандистские медиа РФ активно освещают боевые действия в Израиле / Скриншот

Пропагандистские медиа России активно освещают боевые действия в Израиле, сопровождая их оценочными суждениями для манипулирования аудиторией.

Примечательно, что главный канал российского иновещания RT называет боевиков ХАМАС "бойцами", поднимая их статус и легитимизируя действия.



RT называет боевиков ХАМАС "бойцами" / Скриншот

Среди ключевых месседжей, продвигаемых российской пропагандой, можно выделить следующие:

злорадство от потерь израильской армии, издевательства над смертями израильтян и бегства гражданских из собственных домов;

обвинение США и Израиля в "провоцировании эскалации конфликта";

насмешки над российскими политэмигрантами, которые переехали в Израиль из-за неподдержки российской агрессии против Украины;

прогнозы по ослаблению западной, в том числе американской, военной помощи Украине из-за необходимости "спасать Израиль".

Как российская пропаганда освещает нападение ХАМАС на Израиль / Скриншоты

Как российские пропагандисты провоцируют антиукраинские настроения в Израиле

Параллельно пропаганда пытается спровоцировать антиукраинские настроения в Израиле, вбрасывая в информационное поле фейки о якобы наличии связей между украинским правительством и ХАМАС:

операторов дронов для ХАМАС готовили в Украине;

оружие, которое Украина получила от западных партнеров, оказалось в Палестине и применяется против Израиля;

президент Зеленский попросил у ХАМАС трофейный израильский танк "Меркава".



Пропаганда пытается спровоцировать антиукраинские настроения в Израиле / Скриншот



Как пропагандисты пытаются спровоцировать антиукраинские настроения в Израиле / Скриншот

Подобные заявления выглядят особенно цинично с учетом того, что официальный Киев, в отличие от Москвы, никогда не поддерживал никаких контактов с ХАМАС и другими исламистскими движениями, которые ставят целью уничтожение государства Израиль.

Лидеры ХАМАС, начиная с 2006 года, регулярно посещают Москву, а федеральные СМИ берут у них комплиментарные интервью. В 2010 году тогдашний президент РФ Медведев встречался с главой политбюро ХАМАС Халедом Машалем.

В сентябре 2022 года состоялась встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с преемником Машаля Исмаилом Ханией. За два года до этого в Москве состоялись переговоры Лаврова с лидером Исламского джихада Зиядом Ан-Нахалем. ХАМАС, равно как и "Исламский джихад", признаны террористическими организациями в Израиле, США и ЕС.



Лавров встречался с лидером ХАМАС / Скриншот

Украинцы, равно как и израильтяне, имеют соседей, которые не признают за ними право иметь государство и жить на собственной земле. Россия поддерживает автократические режимы, экстремистов, террористов, пытаясь с их помощью уничтожить демократию и мировой порядок. Только объединившись, цивилизованный мир может эффективно противостоять врагам свободы и демократии.