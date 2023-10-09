Любители музыки с нетерпением ждали фестиваля, посвященного еврейскому празднику Суккот – на событие приехали около 3 тысяч человек. Однако прорвавшиеся через границу из Сектора Газы террористы ХАМАС жестоко убили сотни людей.

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На месте проведения фестиваля находят тела

Нападение на фестиваль Supernova произошло 7 октября, в день вторжения боевиков ХАМАС в Израиль. Очевидцы говорят, что террористы появились неожиданно и начали расстреливать посетителей, брать их в заложники.

Одна из участников по имени Ортель вспомнила, что первым признаком того, что что-то не так, стали сирены на рассвете, предупреждающие ракетный удар. Затем отдыхающие услышали выстрелы и "началась резня, как в фильмах ужасов".

Они выключили электричество и появились внезапно, ниоткуда. Вошли внутрь и открыли огонь по всем направлениям,

– сказала она.

Она рассказала, что участники фестиваля пытались скрыться. Люди бежали по пустыне и садились в свои автомобили, чтобы уехать, однако там уже были джипы с боевиками, открывшими огонь по автомобилям. Жизнь Ортель спасло дерево, в которое она спряталась. Многие посетители фестиваля, как она, часами прятались в кустах и фруктовых садах. Тем временем террористы ходили от дерева к дереву и стреляли всех.

Я перевела телефон в беззвучный режим, а потом начала ползти по апельсиновой роще. Надо мной свистел живой огонь,

– сказала Ортель.

Другая девушка, Гили Йоскович, рассказала, что пряталась в саду помело.

Они переходили от дерева к дереву и стреляли. Я видела, как люди умирали вокруг. Я лежала очень тихо. Не плакала и ничего не делала,

– сказала Гилли.

Еще одна свидетельница Эстер Борохова рассказала, что когда пыталась скрыться, в ее авто врезалась другая машина. За рулем был молодой человек, который велел ей сесть. Она так и сделала, но потом мужчину застрелили. Девушка сказала, что притворялась мертвой, пока ее наконец не спасли израильские военные.

Израильские военные появились спустя примерно 3 часа после вторжения.

Согласно данным поисково-спасательной организации Zaka, на месте фестиваля обнаружили по меньшей мере 260 тел погибших. Пока люди отчаянно надеются найти пропавших родственников и друзей, некоторые из них могут быть в плену.

Это была спланированная атака

Медик скорой помощи Янов, которого вызвали на фестиваль, отметил, что никогда в жизни не видел ничего подобного. Он убежден, что это была спланированная засада, ведь когда люди вышли из запасных выходов, их ждали отряды террористов.

Отметим, что с начала атаки на Израиль. погибли не менее 700 израильтян. Между тем, боевые действия до сих пор и террористические акты со стороны ХАМАС продолжаются.