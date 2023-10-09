Напад ХАМАС супроводжується вбивствами і катуваннями військовополонених і цивільних заручників: фото- і відеодокази злочинів бойовиків публікуються у соціальних мережах. Центр стратегічних комунікацій поділився з 24 Каналом фактами, як Росія використовує напад ХАМАС на Ізраїль.

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Коротко про напад ХАМАС на Ізраїль і реакцію світу

Ізраїльський уряд оголосив воєнний стан і мобілізацію резервістів, Армія оборони Ізраїля (ЦАХАЛ) розпочала операцію "Залізні мечі". Авіація розпочала бомбардування об'єктів ХАМАС у секторі Гази.

Держави ЄС, Велика Британія, США засудили напад на Ізраїль. Голова Пентагону Ллойд Остін підкреслив, що Сполучені Штати визнають право Ізраїля на самозахист і нададуть все необхідне для захисту цивільного населення від невибіркового насилля і тероризму.

Україна також підтримала Ізраїль. Президент Володимир Зеленський підкреслив, що право Ізраїля на самооборону не підлягає сумніву. А також висловив впевненість, що порядок буде відновлено, а терористів – знищено.

Напад на Ізраїль відкрито схвалили Іран і Сирія. Росія, так само як Туреччина і Єгипет, закликали сторони конфлікту припинити вогонь і розпочати переговори.

Росія потирає руки від ескалації на Близькому Сході

Речниця МЗС Росії Марія Захарова прямо звинуватила Ізраїль і Захід у провокуванні ескалації, назвавши її "наслідком систематичного невиконання резолюцій ООН та її Ради Безпеки".

Російські топпосадовці та пропагандисти не приховують зловтіхи від ескалації на Близькому Сході.

Голова Ради безпеки РФ, колишній президент Росії Дмитро Медведєв назвав напад ХАМАС на Ізраїль "очікуваним" і звинуватив у цьому США.

Посадовець не став приховувати радощів від того, що в Сполучених Штатів і їх ключового союзника на Близькому Сході виникли проблеми, і дав зрозуміти, що вважає їх відплатою за американську підтримку України у протистоянні з Росією.



Медведєв про напад ХАМАС на Ізраїль / Скриншот

Медведєв відзначив, що напад на Ізраїль присвячено до 50-ї річниці Війни Судного Дня. Таке саме припущення висловив спікер Ради Федерації Костянтин Косачов.



Пропагандистські медіа РФ активно висвітлюють бойові дії в Ізраїлі / Скриншот

Пропагандистські медіа Росії активно висвітлюють бойові дії в Ізраїлі, супроводжуючи їх оцінювальними судженнями для маніпулювання аудиторією.

Показово, що головний канал російського іномовлення RT називає бойовиків ХАМАС "бійцями", піднімаючи їх статус та легітимізуючи дії.



RT називає бойовиків ХАМАС "бійцями" / Скриншот

Серед ключових меседжів, які просуває російська пропаганда, можна виділити такі:

зловтіха від втрат ізраїльської армії, глузування зі смертей ізраїльтян та втечі цивільних з власних домівок;

обвинувачення США та Ізраїля в "провокуванні ескалації конфлікту";

глузування з російських політемігрантів, які переїхали в Ізраїль через непідтримку російської агресії проти України;

прогнози щодо послаблення західної, зокрема американської, військової допомоги Україні через необхідність "рятувати Ізраїль".

Як російська пропаганда висвітлює напад ХАМАС на Ізраїль / Скриншоти

Як російські пропагандисти провокують антиукраїнські настрої в Ізраїлі

Паралельно пропаганда намагається спровокувати антиукраїнські настрої в Ізраїлі, вкидаючи в інформаційне поле фейки про нібито наявність зв'язків між українським урядом і ХАМАС:

операторів дронів для ХАМАС готували в Україні;

зброя, яку Україна отримала від західних партнерів, опинилась у Палестині і застосовується проти Ізраїля;

президент Зеленський попросив у ХАМАС трофейний ізраїльський танк "Меркава".



Пропаганда намагається спровокувати антиукраїнські настрої в Ізраїлі / Скриншот



Як пропагандисти намагаються спровокувати антиукраїнські настрої в Ізраїлі / Скриншот

Подібні заяви виглядають особливо цинічно з урахуванням того, що офіційний Київ, на відміну від Москви, ніколи не підтримував жодних контактів з ХАМАС та іншими ісламістськими рухами, які ставлять за мету знищення Держави Ізраїль.

Лідери ХАМАС, починаючи з 2006 року, регулярно відвідують Москву, а федеральні ЗМІ беруть в них компліментарні інтерв'ю. У 2010 році тодішній президент РФ Медведєв зустрічався з головою політбюро ХАМАС Халедом Машалем.

У вересні 2022 року відбулася зустріч голови російського МЗС Сергія Лаврова з наступником Машаля Ісмаїлом Ханією. За два роки до цього в Москві відбулися переговори Лаврова з лідером "Ісламського джихаду" Зіядом Ан-Нахалем. ХАМАС, так само як і "Ісламський джихад", визнані терористичними організаціями в Ізраїлі, США та ЄС



Лавров зустрічався з лідером ХАМАС / Скриншот

Українці, так само як і ізраїльтяни, мають сусідів, які не визнають за ними право мати державу і жити на власній землі. Росія ж підтримує автократичні режими, екстремістів, терористів, намагаючись з їх допомогою знищити демократію та світовий порядок. Лише об'єднавшись, цивілізований світ може ефективно протистояти ворогам свободи та демократії.