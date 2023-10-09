В США нет информации о том, что к нападению ХАМАС на Израиль причастен Иран. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.

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За ситуацией следят

В то же время Файнер подчеркнул, что Иран может быть "замешан" в этих нападениях, ведь десятилетиями поддерживал боевиков ХАМАС. По словам заместителя советника президента США, Иран поставлял оружие, обучал террористов и оказывал им финансовую поддержку.

Чего у нас нет, это прямой информации, показывающей причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить,

– сказал Джон Файнер.

Обострение между ХАМАС и Израилем