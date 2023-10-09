В США нет информации о том, что к нападению ХАМАС на Израиль причастен Иран. Об этом заявил заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер.
Смотрите также Провал разведки и призрак Войны Судного дня: почему Израиль застали врасплох и когда будет мир
За ситуацией следят
В то же время Файнер подчеркнул, что Иран может быть "замешан" в этих нападениях, ведь десятилетиями поддерживал боевиков ХАМАС. По словам заместителя советника президента США, Иран поставлял оружие, обучал террористов и оказывал им финансовую поддержку.
Чего у нас нет, это прямой информации, показывающей причастность Ирана к заказу или планированию атак, которые произошли за последние несколько дней. Это то, за чем мы будем продолжать внимательно следить,
– сказал Джон Файнер.
Обострение между ХАМАС и Израилем
- Утром 7 октября боевики ХАМАС массированно атаковали Израиль. Это произошло в 50-ю годовщину Войны Судного дня. В то же время это может стать величайшим провалом израильской разведки за последние полвека, ведь Израиль оказался не готов к нападению. Террористы просто пересекли границы, где не было никакой усиленной защиты.
- В то же время Израиль успешно наносит ответные удары. Уже 9 октября ЦАХАЛ заявил, что Израилю удалось вернуть под контроль все населенные пункты на границе с Газой.
- Также 8 октября стало известно, что в ходе боевых действий в Израиле погибли две гражданки Украины. Дипломаты уже принимают меры, чтобы вернуть их тела на Родину.
- Вечером 8 октября премьер-министр Израиля Нетаньяху провел ряд разговоров с мировыми лидерами. В частности, и с Владимиром Зеленским. Они обсудили необходимость сотрудничества израильской полиции и украинских дипломатов по обеспечению безопасности граждан Украины, находящихся в Израиле.