Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху побеседовал с мировыми лидерами о ситуации в стране. В частности, он побеседовал с Владимиром Зеленским, Олафом Шольцем, Джорджией Мелони и Риши Сунаком.
Смотрите также Провал разведки и призрак Войны Судного дня: почему Израиль застали врасплох и когда будет мир
Лидеры выразили поддержку
Нетаньяху сообщил, что все лидеры выразили поддержку Израилю.
Все лидеры выразили однозначную поддержку права Израиля защищать себя настолько, насколько это необходимо,
– говорится в сообщении.
Владимир Зеленский также сообщил , что провел экстренный разговор с премьер-министром Израиля. Он написал, что Украина солидарна с государством Нетаньяху и выражает соболезнования в связи с многочисленными жертвами.
Президент также подчеркнул, что сейчас важно сотрудничество израильской полиции и украинских дипломатов для обеспечения безопасности украинских граждан.
К сожалению, во время боевых действий в Израиле погибли две украинки . Сейчас дипломаты пытаются вернуть тела погибших на родину.
Обострение между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Утром 7 октября организация ХАМАС нанесла массированный удар по территории Израиля. Эта атака стала неожиданностью, хотя несколько месяцев чиновники Израиля говорили о возможной подготовке нападения. Разведка не заметила подготовки нападения , поэтому боевики пересекли границу с легкостью.
- Израиль успешно наносит ответные удары. В частности, сообщали об уничтожении 17 военных комплексов палестинских террористов и 4 штабов.
- Днем 8 октября в Times of Israel со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля сообщили, что количество раненых возросло до 2048 человек. Погибли уже более 600 человек.