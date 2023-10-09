У США немає інформації про те, що до нападу ХАМАС на Ізраїль причетний Іран. Про це заявив заступник радника президента США з національної безпеки Джон Файнер.
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За ситуацією стежать
Водночас Файнер наголосив, що Іран може бути "замішаним" у цих нападах, адже десятиліттями підтримував бойовиків ХАМАС. За словами заступника радника президента США, Іран постачав зброю, навчав терористів та надавав їм фінансову підтримку.
Чого в нас немає, то це прямої інформації, що показує причетність Ірану до замовлення або планування атак, які відбулися за останні кілька днів. Це те, за чим ми будемо продовжувати уважно стежити,
– сказав Джон Файнер.
Загострення між ХАМАС та Ізраїлем
- Зранку 7 жовтня бойовики ХАМАС масовано атакували Ізраїль. Це сталося у 50 роковини Війни Судного дня. Водночас це може стати найбільшим провалом ізраїльської розвідки за останні пів століття, адже Ізраїль виявився не готовим до нападу. Терористи просто перетнули кордони, де не було жодного посиленого захисту.
- Водночас Ізраїль успішно завдає ударів у відповідь. Вже 9 жовтня ЦАХАЛ заявив, що Ізраїлю вдалося повернути під контроль всі населені пункти на кордоні з Газою.
- Також 8 жовтня стало відомо, що під час бойових дій у Ізраїлі загинуло дві громадянки України. Дипломати вже вживають заходів, щоб повернути їхні тіла на Батьківщину.
- ввечері 8 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу провів низку розмов із світовими лідерами. Зокрема, й з Володимиром Зеленським. Вони обговорили необхідність співпраці ізраїльської поліції та українських дипломатів для забезпечення безпеки громадян України, які перебувають у Ізраїлі.