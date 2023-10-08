Напад бойовиків ХАМАС на Ізраїль може стати найбільшим провалом розвідки Ізраїлю ще з часів війни Судного дня. Спецслужби повинні були помітити підготовку такої масштабної атаки.

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Причин провалу може бути декілька

Насправді чиновники Ізраїлю ще кілька місяців тому повідомляли, що палестинські бойовики готуються до нападу, проте він все одно виявився неочікуваним. Терористи дуже легко перетнули кордон, адже захист прикордонних територій не посилювали.

Особливо шокує те, що напад стався на річницю початку війни Судного дня. Тоді провал розвідки змусив владу створити комісію для з'ясування того, що пішло не так.

Водночас ізраїльські офіційні особи вважають, що поки рано говорити про причини провалу. Також вони відкинули будь-яке порівняння з 1973 роком, коли почалась війна Судного дня.

Я знаю, що є багато питань щодо розвідки. Будь ласка, припиніть питати. Зараз ми боремося. Я впевнений, що надалі буде багато дискусій щодо цього,

– сказав речник Армії оборони Ізраїлю Річард Хехт

Не можна також ігнорувати той факт, що напад стався на свято.

Ізраїль не вірив, що це дійсно станеться

Протягом кількох місяців жителі Ізраїлю протестували проти спроб Нетаньяху позбавити влади національну судову систему. Країна також веде переговори зі США та Саудівською Аравією щодо складної тристоронньої угоди, згідно з якою Вашингтон має запропонувати гарантії безпеки.

"Справжня проблема тут, імовірно, полягає в тому, що ізраїльтяни просто не вірили, що ХАМАС ризикне проникнути через кордон", – сказав Аарон Девід Міллер, старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир.

За словами анонімного співробітника Конгресу США, доведеться поставити непрості запитання, враховуючи, що ізраїльські та американські розвідувальні служби повинні були виявити атаку такого масштабу.

Важливо! Служби безпеки Ізраїлю виділяють значні ресурси для моніторингу палестинського суспільства через мережі людських джерел, а також технології спостереження. Зокрема, мовиться і про ХАМАС.

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