У ізраїльському місті Маген тривають перестрілки між військами Ізраїлю та палестинськими терористами. ЦАХАЛ використовує танки.

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Тривають важкі бої

Збройні Сили Ізраїлю – ЦАХАЛ – досі намагаються зачистити прикордонні райони, до яких проникли бойовики ХАМАС.

Повідомляють, що терористи "відновили свої сили" на території Ізраїлю та досі залишаються всередині країн .

Місто Маген розташоване на півдні Ізраїлю біля кордону із Сектором Гази. Протистояння продовжується.

Загострення між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини

  • 7 жовтня організація ХАМАС масовано обстріляла Ізраїль. Крім цього, терористи проникли на територію країни. Влада повідомила, що палестинське бойове угрупування "випустило 5000 ракет" по території Ізраїлю. У державі оголосили про запровадження воєнного стану.
  • Пізніше Ізраїль завдав ударів у відповідь. Зокрема, повідомили про 21 успішну атаку. Вдалося знищити 17 військових комплексів та 4 штаби ХАМАС, однак деталей не розкривали.
  • Дмитро Лубінець, український омбудсмен, прокоментував атаку ХАМАС на Ізраїль. Він нагадав, що Росія підтримує це воєнізоване угрупування та пояснив, чому це може бути вигідно для держави-агресорки. На його думку, Москва розраховує, що атака на Ізраїль на деякий час відверне увагу світу від російсько-української війни. Також Кремль сподівається на послаблення підтримки України з боку партнерів.