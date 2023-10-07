Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня. У своїх соцмережах він припустив, що за цим може стояти Росія.

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Чому атака з боку ХАМАС вигідна Росії

Омбудсмен заявив, що членів цього угруповання приймають у Москві на високому рівні. Останній візит представників ХАМАС до країни-агресорки відбувся після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Лубінець натякнув, що ХАМАС та Хезболла є фактично Іраном, а Тегеран є стратегічним партнером Росії.

На його думку, Москва розраховує, що атака на Ізраїль на деякий час відверне увагу світу від російсько-української війни. Також Кремль сподівається на послаблення підтримки України з боку партнерів, зокрема США. Адже у Вашингтона є прямі союзницькі зобов’язання перед Ізраїлем.

Сьогодні немає "чужих війн". Сьогодні тероризм має імена – це Росія і ХАМАС! Підступні, цинічні, жорстокі!

– написав він.

Лубінець закликав весь цивілізований світ зашкодити планам Росії та дати відсіч загальному злу – агресії та тероризму. Як пояснив омбудсмен, на півночі Харківщини та на півдні єврейської держави однакове горе, а тому в України, Ізраїлю та світу є спільні вороги.

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