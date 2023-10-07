Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на атаку ХАМАС на Израиль 7 октября. В своих соцсетях он предположил, что за этим может стоять Россия.
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Почему атака со стороны ХАМАС выгодна России
Омбудсмен заявил, что членов этой группировки принимают в Москве на высоком уровне. Последний визит представителей ХАМАС в страну-агрессорку состоялся после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Лубинец намекнул, что ХАМАС и Хезболла фактически являются Ираном, а Тегеран является стратегическим партнером России.
По его мнению, Москва рассчитывает, что атака на Израиль на время отвлечет внимание мира от российско-украинской войны. Также Кремль надеется на ослабление поддержки Украины со стороны партнеров, в том числе США. Ведь у Вашингтона есть прямые союзнические обязательства перед Израилем.
Сегодня нет "чужих войн". Сегодня терроризм имеет имена – это Россия и ХАМАС! Коварные, циничные, жестокие!
– написал он.
Лубинец призвал весь цивилизованный мир помешать планам России и дать отпор общему злу – агрессии и терроризму. Как пояснил омбудсмен, на севере Харьковщины и на юге еврейского государства одинаковое горе, а потому у Украины, Израиля и мира есть общие враги.
Что говорят эксперты о российском следе
- Политолог Тарас Загородний в эфире 24 Канала отметил, что обострение между ХАМАС и Израилем не случайно. Перед событиями 7 октября еврейское государство налаживало отношения с несколькими странами, и это стало кому-то невыгодным.
- Эксперт считает, что атака на Израиль выгодна России, а также Ирану. Кремль, имеющий хорошие отношения с ХАМАС, хочет таким образом отвлечь внимание от Украины. Россияне могли научить боевиков новой тактике и помочь в подготовке. Загородний привел пример с уничтожением израильской техники дронами.
- Глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак тоже считает эту ситуацию выгодной для России. По мнению эксперта, страна-агрессорка может предложить некий "мирный план" и свои посреднические услуги, чтобы за счет этого конфликта попробовать легитимироваться на международной арене.