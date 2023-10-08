У Ізраїлі загинуло щонайменше двоє громадян України. Про поранених чи зниклих безвісти не повідомляли, передає 24 Канал.

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Тіла повертають

Дипломати вже намагаються організувати процедуру повернення тіл загиблих. Інформацію підтвердили у МЗС.

Маємо підтверджену інформацію про загибель двох українок в Ізраїлі. Обидві громадянки тривалий час проживали в країні,

– повідомив у коментарі 24 Каналу речник МЗС Олег Ніколенко.

Консули вже надають усю необхідну інформацію та підтримують зв'язок із родичами загиблих.

Загострення між Ізраїлем та ХАМАС