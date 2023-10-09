Ця кількість мобілізованих резервістів є найбільшою в історії Ізраїлю. Таким чином ЦАХАЛ готується протистояти бойовикам ХАМАС з Сектору Гази.
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Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів
Журналісти видання зазначили, що 300 тисяч резервістів Ізраїль мобілізував для підготовки до можливої ескалації конфлікту з ХАМАС після кривавих атак палестинських бойовиків. Таким чином Ізраїль показує, що готовий продовжити боротися з терористами.
Автори матеріалу також наголосили, що Ізраїль офіційно оголосив війну і сказав, що бойові дії не припиниться, доки військова інфраструктура ХАМАС не буде знищена. Водночас таке завдання, ймовірно, також містило б і наземне вторгнення, яке може зайняти місяці для ізраїльської армії.
В Ізраїлі може бути загострення з Хезболлою
- Ізраїльські ЗМІ 9 жовтня заявили, що на Півночі країни кілька терористів проникли через ізраїльсько-ліванський кордон. Згодом стало відомо, що всіх бойовиків ліквідували, а солдати ЦАХАС продовжують прочісувати територію.
- Варто зазначити, що Південь Лівану контролює військове формування Хезболла. Там заявили, що буцімто не причетні до проникнення бойовиків на територію Ізраїлю.
- До цього з території Лівану на Ізраїль летіло 12 ракет. У прикордонних регіонах тоді лунала повітряна тривога.
- Водночас у Лівані заперечили причетність до ракетних атак по Ізраїлю. Там зазначили, що повідомлення про пуск ракет з ліванської території буцімто не відповідає дійсності.
- У Сполучених Штатах також заявили, що не мають інформацію щодо того, чи допомагав Іран нападу ХАМАС в Ізраїль. Однак країна стежить за повним перебігом подій.