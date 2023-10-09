Ця кількість мобілізованих резервістів є найбільшою в історії Ізраїлю. Таким чином ЦАХАЛ готується протистояти бойовикам ХАМАС з Сектору Гази.

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Ізраїль призвав 300 тисяч резервістів

Журналісти видання зазначили, що 300 тисяч резервістів Ізраїль мобілізував для підготовки до можливої ескалації конфлікту з ХАМАС після кривавих атак палестинських бойовиків. Таким чином Ізраїль показує, що готовий продовжити боротися з терористами.

Автори матеріалу також наголосили, що Ізраїль офіційно оголосив війну і сказав, що бойові дії не припиниться, доки військова інфраструктура ХАМАС не буде знищена. Водночас таке завдання, ймовірно, також містило б і наземне вторгнення, яке може зайняти місяці для ізраїльської армії.

Зверніть увагу! Міністр оборони Ізраїлю Йоав Ґалант 7 жовтня схвалив широкомасштабний призов резервістів після несподіваної атаки ХАМАСу на Ізраїль. Тоді повідомлялося, що кількість призваних резервістів залежатиме від потреб армії країни.

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