Аббас Камель, руководитель разведки Египта, сообщил, что предупредил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о возможном нападении ХАМАС. По его словам, он сделал это за 10 дней к атаке.
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Должно было произойти "что-то необычное"
Камель убеждает, что предупредил Израиль, что вокруг Газы должно произойти "что-нибудь необычное, ужасная операция".
В сообщении говорится, что он был поражен пассивной реакцией Нетаньяху.
Египетские источники сообщают, что премьер-министр ответил, что ЦАХАЛ сосредоточен на борьбе с террором на западном берегу реки Иордан, где происходили террористические атаки против Израиля.
Нетаньяху отрицает эту информацию
Офис Нетаньяху называет это заявление "ложью".
В заявлении офиса премьер-министра говорится, что Нетаньяху "не разговаривал и не встречался с Камелем". Там подчеркнули, что не было ни непосредственной встречи или разговора, ни через посредничество.
Война между ХАМАС и Израилем: последние новости
- Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный удар по территории Израиля. По состоянию на 9 октября боевые действия продолжаются. Израиль наносит ответные удары. В частности, Беньямин Нетаньяху, вероятно, анонсировал новые атаки.
- Кроме того, на территории Ливана действует организация Хезболла, которая тоже считает Израиль своим врагом. Государство ударила по объектам боевиков с вертолетов после того, как организация поддержала ХАМАС.
- Израильская армия мобилизовала 300 тысяч резервистов. Это количество мобилизованных резервистов является самым большим в истории Израиля.
- Во время боевых действий в Израиле погибли две гражданки Украины.
- Дмитрий Лубинец, украинский омбудсмен считает, что за нападением может стоять Россия. По его мнению, таким образом она может отвлекаться от событий в Украине.