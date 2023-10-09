Израильские военные атаковали цели на юге Ливана. Это произошло после проникновения нескольких боевиков на территорию Израиля.
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Там раздаются взрывы
В сеть попали фото репортера издания, связанного с Хезболлой. На нем виден мощный взрыв.
На территории Ливана раздаются взрывы / Фото из соцсетей
Также опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что обстреливают наблюдательный пункт Хезболлы. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что использует боевые вертолеты в этом районе.
Что такое Хезболла
Это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия.
После выборов 2005 года 14 представителей партии вошли в парламент Ливана. Также Хезболла почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.
ЦАХАЛ атаковал пункт Хезболлы: смотрите видео
Хезболла поддержала ХАМАС
- 8 октября стало известно, что Хезболла еще потом обстреляла израильские позиции в районе земель Шебаа. После этого ЦАХАЛ ударил по объектам боевиков в Ливане.
- Местные власти также призвали подготовиться к эвакуации тех жителей, проживающих близко к границе с Ливаном. Подробности пока не раскрывают, но причина может заключаться в Хезболле.
- Организация своими действиями, вероятно, пытается донести сообщение о том, что эскалация ситуации в Секторе Газа и, возможно, начало наземного вторжения будут означать, что этот конфликт может набрать новые обороты.