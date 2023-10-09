Израильские военные атаковали цели на юге Ливана. Это произошло после проникновения нескольких боевиков на территорию Израиля.

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Там раздаются взрывы

В сеть попали фото репортера издания, связанного с Хезболлой. На нем виден мощный взрыв.



На территории Ливана раздаются взрывы / Фото из соцсетей

Также опубликовали видео с места происшествия. На записи видно, что обстреливают наблюдательный пункт Хезболлы. Ранее ЦАХАЛ заявлял, что использует боевые вертолеты в этом районе.

Что такое Хезболла Это шиитская парамилитарная исламистская организация и политическая партия. После выборов 2005 года 14 представителей партии вошли в парламент Ливана. Также Хезболла почти полностью контролирует южную часть территории Ливана.

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Хезболла поддержала ХАМАС