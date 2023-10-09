Ізраїльські військові атакували цілі на півдні Лівану. Це сталося після проникнення кількох бойовиків на територію Ізраїлю.

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Там лунають вибухи

У мережу потрапило фото репортера видання, пов’язаного з Хезболлою. На ньому видно потужний вибух.



На території Лівану лунають вибухи / Фото із соцмереж

Також опублікували відео із місця події. На записі видно, обстрілюють спостережний пункт Хезболли. Раніше ЦАХАЛ заявляв, що використовує бойові вертольоти у цьому районі.

Що таке Хезболла Це шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія. Після виборів 2005 року 14 представників партії увійшли до парламенту Лівану. Також Хезболла майже повністю контролює південну частину території Лівану.

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