Ізраїльські військові атакували цілі на півдні Лівану. Це сталося після проникнення кількох бойовиків на територію Ізраїлю.
Дивіться також Провал розвідки та привид Війни Судного дня: чому Ізраїль застали зненацька та коли буде мир
Там лунають вибухи
У мережу потрапило фото репортера видання, пов’язаного з Хезболлою. На ньому видно потужний вибух.
На території Лівану лунають вибухи / Фото із соцмереж
Також опублікували відео із місця події. На записі видно, обстрілюють спостережний пункт Хезболли. Раніше ЦАХАЛ заявляв, що використовує бойові вертольоти у цьому районі.
Що таке Хезболла
Це шиїтська парамілітарна ісламістська організація і політична партія.
Після виборів 2005 року 14 представників партії увійшли до парламенту Лівану. Також Хезболла майже повністю контролює південну частину території Лівану.
ЦАХАЛ атакував пункт Хезболли: дивіться відео
Хезболла підтримала ХАМАС
- 8 жовтня стало відомо, що Хезболла ще й потім обстріляла ізраїльські позиції в районі земель Шебаа. Після цього ЦАХАЛ вдарив по об'єктах бойовиків у Лівані.
- Місцева влада також закликала підготуватися до евакуації тих жителів, що мешкають близько до кордону з Ліваном. Подробиць поки не розкривають, але причина може полягати у Хезболлі.
- Організація своїми діями, ймовірно, намагається донести повідомлення про те, що ескалація ситуації в Секторі Гази й, можливо, початок наземного вторгнення означатимуть, що цей конфлікт може набрати нових обертів.