День рождения Путина перебила война в Израиле

Предлагаю разобрать ту нацистскую истерику, которую российская пропаганда развернула по отношению к Израилю. Выясним, чем России выгодна война на Ближнем Востоке, и чем все это закончится для "оси зла", которая формируется на наших глазах.

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Итак, в то ужасное утро, 7 октября, российская пропаганда была очень занята. Она пышно отмечала день рождения Владимира Путина. С самого утра телеэфиры и ленты новостей заполонили заголовки типа "Путина поздравил мэр Москвы", "Путин в день рождения покатал на машине коллег из Центральной Азии", "Путина поздравил с днем рождения журнал "За рулем" и т. д. Вдруг серые будни маньяков-пропагандистов наполнило красками чрезвычайное событие – началась новая война.

Российские пропагандисты с увлечением подхватили эту тему. Они наслаждались каждым достижением террористов и радовались неудачам армии Израиля.



Российские военкоры восхваляют ХАМАС / Скриншот

Обращаю ваше внимание, что это публикация так называемого военкора Поддубного, который должен заниматься пропагандистской поддержкой оккупантов во время их вторжения в Украину. Но, как видим, теперь у Поддубного другие кумиры – маньяки-террористы из ХАМАС, или, как он их нежно называет, – боевики.

Боль и страдания целого народа – это, оказывается, "анекдот". В этот момент я понял, почему в Москве так быстро переключились из Украины на Израиль. Здесь роль сыграли не только какие-то методички или новые пропагандистские потребности. Нет, они просто не могли без этого, потому что они – государство антисемитов. Они реально получают удовольствие от того, что происходит с Израилем.

Израиль сам на себя напал? Где-то мы такое уж слышали

Особое внимание обращаю на публикацию Маргариты Симоньян. Она пишет, что "страна, которая не воюет со своими соседями – снова воюет со своими соседями". То есть, это Израиль сам на себя напал. Израильтяне сами похитили своих детей и вывезли их в Сектор Газа. И, конечно, это не боевики ХАМАС насиловали связанных израильских женщин, это сами израильские женщины "спровоцировали" на такое мирных террористов ХАМАС.

Да и вообще, если так посмотреть, то Израиль 8 лет только и делал, что бомбил Газу и Донбасс – сколько можно это терпеть?



Симоньян цинично высказалась о войне в Израиле / Скриншот

Но, к сожалению, как вы понимаете, одним шизанутым постом Симоньян не ограничилась. Напротив – она натравила на Израиль все доступные ей пропагандистские ресурсы. Агентство RT, которым она управляет, топит против Израиля по всему миру. Симоньян даже не пытается это скрыть. Напротив – кичится тем, что имеет колоссальные пропагандистские ресурсы, которые говорят на разных языках мира.

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Мировое зло соединяется. Однако отчаиваться из-за этого точно не стоит. Потому что на самом деле это, как ни странно, положительный сигнал. Они поняли, что по отдельности уже очень слабые и ничего сделать не смогут. То есть значит, что мы с вами все делаем правильно. Просто теперь нам нужно объединиться, сконцентрироваться и еще больше делать. Как минимум – больше, чем это зло.

Срочно! Соловьева вытащили на работу вечером субботы

Ради того, чтобы успеть наврать о событиях в Израиле как можно больше, Кремль впервые на моей памяти вытащил пропагандиста Владимира Соловьева в эфир вечером в субботу.

Подчеркну, что ни после ударов по Крымскому мосту, ни после уничтожения штаба Черноморского флота, ни после всех возможных "жестов доброй воли" российской армии никто специальный эфир – тем более в субботу вечером – не устраивал. Но стоило начаться новой войне на Ближнем Востоке – Соловьев тут как тут.

Смотрите видео, как Соловьев рассказывает о провале Израиля:

Вы заметили, как они назвали этот эфир? "Срочно: война на территории Израиля". То есть не нападение ХАМАС на Израиль, не террористическая атака из сектора Газа. Война на территории Израиля – это Израиль сам на себя напал? Как Украина? Ни ХАМАС, ни тем более Россия, здесь точно "ни при чем".

Знаете, что в этой ситуации самое отвратительное? Российские пропагандисты для обсуждения атаки на Израиль нашли якобы представителя Израиля бывшего кгбшника Яшку Козакова. Это существо, которое называет себя "уважаемым военным экспертом из Израиля Яковом Кедми", в свое время со скандалом выгнали из израильского бюро "Натив", которое занимается репатриацией евреев из бывшего СССР и Восточной Европы. Теперь он в пропагандистских студиях якобы представляет Израиль.

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Иронично, что о слабости израильской армии он рассказывает на фоне Палестинской башни, которая рассыпается как карточный домик. Отметим, Израиль заранее призвал эвакуироваться оттуда гражданских, потому что решил, что там размещались боевики ХАМАС.

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Ну и, конечно, вы ни за что не поверите, кто, по версии российской пропаганды, вдохновил террористов ХАМАС на войну против Израиля? Намекну: это страна, которая является основным союзником Израиля. Догадались, да?

Кульминацией антиизраильской кампании, которую развернула Москва, стала массовая атака ботов, направленная на дискредитацию израильской армии и просто унижение израильских мужчин и женщин. Поскольку Израиль очень милитаризован, и службу там проходят много людей, некоторые из них в свободное время выкладывают ролики в соцсетях. Под эти ролики налетели российские боты со своими циничными комментариями.

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Ну а теперь главное – зачем вообще это все России? Почему она так набросилась на Израиль? Ну, кроме того, что Москва обычно на Ближнем Востоке поддерживает кого угодно, кроме Израиля. Кремль хочет, чтобы цивилизованный мир переключил свое внимание из Украины на Израиль.

Искать логику и последовательность в сообщениях российских пропагандистов точно не стоит. Они пытаются решить сразу две задачи одновременно:

повесить всех собак на США и отвлечь таким образом внимание от своей возможной роли в атаках на Израиль;

заставить весь мир оторваться от Украины.

Вторая задача, конечно, гораздо важнее. Репутация и связи России на Ближнем Востоке всегда были отвратительными. Но сейчас гораздо больше Москву беспокоит западная поддержка Украины.

Россия действительно могла бы извлечь определенную выгоду от войны на Ближнем Востоке. Например, длительный конфликт мог бы усилить противоречие внутри Республиканской партии США относительно помощи Украине или даже на некоторое время затормозить передачу какой-то части вооружений с тех или иных американских складов. Мол, а вдруг и Израилю тоже понадобится?

Однако ситуация может повернуться и другой стороной. Например, нападение ХАМАС на Израиль очень напомнит миру о зверствах российских террористов в Украине. Кроме того, новый конфликт может снова привести западное сообщество в тонус и подтолкнуть к тому, чтобы помочь завершить оба конфликта как можно быстрее.

Как оно будет – мы точно не знаем. Но не сомневаемся, что и Украина, и Израиль возьмут верх над террористами.

Эпицентр мирового зла – Россия

Мир разделился на тех, кто выступает за цивилизацию и развитие человечества, и тех, кто держит цивилизацию в заложниках.

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В этих условиях цивилизованный мир должен объединиться. Мы должны показать "оси зла" настоящую силу – силу свободы, демократии и силу добра. Террористы не должны думать, что их запугивания могут к чему-то привести, кроме их краха. Если сегодня не наказать одного агрессора, то завтра их будет гораздо больше.

Если бы мы прижали Россию и Иран сильнее, их прокси не поднимали бы головы, по крайней мере, так дерзко и высоко. Если сегодня не остановить их, завтра головы поднимут Северная Корея и Китай, которые нападут на Южную Корею и Тайвань. И вот тогда всем будет гораздо сложнее.

Поэтому хочу напомнить всему миру, что эпицентром мирового зла сегодня является Россия. Она в отличие от Китая уже пошла на открытую и жестокую агрессию. Кроме того, в ее распоряжении есть большой ядерный арсенал, которого нет у Ирана или КНДР.

Как в такой ситуации можно было бы ослабить или просто оставить на том же уровне поддержку Украины? Ее нужно только усиливать. Потому что зло нужно победить как можно быстрее. Оно должно почувствовать нашу подлинную силу.

Независимо от того, в какой стране вы находитесь – просите или даже требуйте больше поддержки для Украины. В соцсетях, на акциях протеста, в разговорах с влиятельными людьми. Мы живем на одной планете и только от нас зависит, каким будет ее будущее.

Смотрите полный видеоблог Арсена Цимбалюка: