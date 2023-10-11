Воздушные цели со стороны Ливана могли войти 11 октября в пространство Израиля. Поэтому в еврейском государстве объявили воздушную тревогу и призвали жителей позаботиться о своей безопасности.

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Какая ситуация в Израиле

По данным местных СМИ, предупреждение о вероятном воздушном проникновении прозвучало в городе Мааян Барух. Этот северный город расположен у границы с Ливаном.

Карта воздушных тревог Израиля / Скриншот из соцсетей

Жители северного пограничного города Метула слышали звуки взрывов. Также они слышали, как что-то ударилось о землю. Предварительно обошлось без пострадавших.

Соцсетями уже распространяются разные видео с места событий, которые создали очевидцы.

В еврейском государстве слышны звуки самолетов: смотрите видео



Местные жители услышали звуки сирены и пытаются покинуть улицу: смотрите видео



Армия обороны Израиля сообщила, что тревогу поначалу объявили в районе Кармель. После этого еще был зафиксирован пуск ракеты со стороны Сектора Газа. Военные заявили, что, согласно политике, ракеты-перехватчики не запускались.

На границе Израиля с Ливаном объявили воздушную тревогу: смотрите видео



Жители следуют к укрытиям: смотрите видео



Позже по всей территории Израиля жители начали получать через мобильное приложение сообщение с призывом немедленно направляться к укрытиям, хотя воздушную тревогу объявляли в эту среду не везде. Армия обороны Израиля впоследствии сообщила, что это произошло из-за ошибки. Израильские военные подчеркнули, что инструкция касается только жителей севера страны.

Еще позже Армия обороны Израиля заявила, что в настоящее время нет другой угрозы, кроме сообщений о вероятном вторжении с ливанской границы в воздушное пространство еврейского государства.

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