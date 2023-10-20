Вчера, 19 октября, во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан в Израиле удалось задержать более 60 членов ХАМАС. Среди них – спикер террористической организации Хасан Юсеф.
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Арест спикера ХАМАС
По данным СМИ, Юсефа арестовали в его собственном доме в Бейтунии.
Что известно о Хасане Юсефе?
Ведущий палестинский политический деятель, который был официальным представителем ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.
Юсефа несколько раз арестовывал ЦАХАЛ, и он провел в израильских тюрьмах 24 года по разным обвинениям, в том числе, в подстрекательстве к терроризму, незаконном въезде в Иерусалим и за то, что является членом ХАМАС.
Юсеф регулярно появлялся в международных СМИ. Так, недавно он заявил канадскому изданию The Globe and Mail, что, по его мнению, ХАМАС будет готов освободить около 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы разрешить ввезти помощь в Газу.
В самом ЦАХАЛ не комментировали задержание Юсефа. Там лишь сообщили, что во время операции на Западном берегу задержали 80 подозреваемых, которые находились в розыске, в том числе 63 боевиков ХАМАС.
По данным Палестинского клуба заключенных, после жестокой атаки ХАМАС в Израиле 7 октября на Западном берегу Иордана было задержано в целом 850 палестинцев. Говорят, что среди них законодатели, выдающиеся деятели, журналисты и бывшие заключенные, отбывшие длительные сроки в израильских тюрьмах.
ЦАХАЛ продолжает бить по объектам террористов
Израильская армия сообщила, что за последнюю ночь нанесла удары по сотне объектов террористических организаций – ХАМАС и Хезболлы.
Речь идет об уничтоженных тоннельных шахтах, складах боеприпасов и десятках оперативных штабов. Также известно об ударах по наблюдательным пунктам Хезболлы в Ливане.
ЦАХАЛ работает по боевикам: видео Армия Израиля
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- Израиль анонсировал наземную операцию в Секторе Газа, где скрываются боевики ХАМАС. Глава Минобороны Йоав Галлант заявил войскам, собранным неподалеку от Сектора Газа, что они "вскоре увидят" анклав "изнутри". Напомним, что ЦАХАЛ планировал начать эту операцию еще на прошлых выходных, однако был вынужден отложить из-за погодных условий.
- В США заявили, что боевики ХАМАС врут о жертвах в 500 человек в результате прилета по больнице в Секторе Газа 17 октября. Говорят, что число погибших на самом деле составляет от 100 до 300 человек. Заметим, что палестинцы в атаке обвинили Израиль. В то же время тот предоставил доказательства того, что именно террористы ХАМАС запустили ракету по больнице.
- Израиль опубликовал данные о погибших в ходе конфликта иностранцев. Среди них больше всего – американцев и украинцев. Так, в результате боевых действий и обстрелов погибли 32 гражданина США, еще 8 американцев считаются пропавшими без вести. Также Израиль утверждает, что погибли 24 гражданина Украины, еще 3 пропали без вести. Среди лидеров по количеству жертв – Франция, сейчас зафиксировано 22 погибших француза.