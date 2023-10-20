Вчера, 19 октября, во время ночных рейдов на Западном берегу реки Иордан в Израиле удалось задержать более 60 членов ХАМАС. Среди них – спикер террористической организации Хасан Юсеф.

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Арест спикера ХАМАС

По данным СМИ, Юсефа арестовали в его собственном доме в Бейтунии.

Что известно о Хасане Юсефе?

Ведущий палестинский политический деятель, который был официальным представителем ХАМАС на Западном берегу реки Иордан.

Юсефа несколько раз арестовывал ЦАХАЛ, и он провел в израильских тюрьмах 24 года по разным обвинениям, в том числе, в подстрекательстве к терроризму, незаконном въезде в Иерусалим и за то, что является членом ХАМАС.

Юсеф регулярно появлялся в международных СМИ. Так, недавно он заявил канадскому изданию The Globe and Mail, что, по его мнению, ХАМАС будет готов освободить около 200 заложников, которых он удерживает, если Израиль согласится на 24-часовое прекращение огня, чтобы разрешить ввезти помощь в Газу.

В самом ЦАХАЛ не комментировали задержание Юсефа. Там лишь сообщили, что во время операции на Западном берегу задержали 80 подозреваемых, которые находились в розыске, в том числе 63 боевиков ХАМАС.

Справка : Западный берег Иордана – одна из двух палестинских территорий (вторая – Сектор Газа). Палестина является отчасти признанным государством на Ближнем Востоке. Она продолжает свое формирование на территории Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, контролируемой боевиками ХАМАС. Значительная часть территории Западного берега реки Иордан, где живут палестинцы, контролируется израильской армией.

По данным Палестинского клуба заключенных, после жестокой атаки ХАМАС в Израиле 7 октября на Западном берегу Иордана было задержано в целом 850 палестинцев. Говорят, что среди них законодатели, выдающиеся деятели, журналисты и бывшие заключенные, отбывшие длительные сроки в израильских тюрьмах.

ЦАХАЛ продолжает бить по объектам террористов

Израильская армия сообщила, что за последнюю ночь нанесла удары по сотне объектов террористических организаций – ХАМАС и Хезболлы.

Речь идет об уничтоженных тоннельных шахтах, складах боеприпасов и десятках оперативных штабов. Также известно об ударах по наблюдательным пунктам Хезболлы в Ливане.

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