В Израиле заявили, что во время атак на Израиль погибли 24 гражданина Украины. Больше жертв только среди граждан США.

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Больше всего жертв в Израиле среди граждан США и Украины

Согласно данным израильских властей, в результате боевых действий и обстрелов погибли 32 гражданина США, еще 8 американцев считаются пропавшими без вести. Также Израиль утверждает, что погибли 24 гражданина Украины, еще 3 пропали без вести. Также среди лидеров по количеству жертв – Франция, сейчас зафиксировано 22 погибших француза.

В целом от атак боевиков ХАМАС погибли граждане разных стран мира: Аргентины, Таиланда, Германии, Британии, Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана и России.

Почему данные Украины и Израиля отличаются

19 октября посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что сейчас известно о 18 погибших гражданах Украины в Израиле, опроверг данные израильской стороны о 23 жертвах. Ранее представитель МИД Украины Олег Николенко отмечал в комментарии 24 Каналу, что украинская сторона оперирует только той информацией, которую верифицировал МИД Украины.

Отметим, что 19 октября из Израиля вылетел четвертый эвакуационный борт с украинцами. На нем находились 79 граждан Украины. Также многие украинцы до сих пор остаются в Секторе Газа – сейчас в списке эвакуации находятся более 300 украинцев.