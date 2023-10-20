В Ізраїлі заявили, що під час атак на Ізраїль загинули 24 громадяни України. Більше жертв лише серед громадян США.

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Найбільше жертв в Ізраїлі серед громадян США та України

Згідно з даними ізраїльської влади, внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США, ще 8 американців вважаються зниклими безвісти. Також Ізраїль стверджує, що загинули 24 громадяни України, ще 3 зникли безвісти. Також серед лідерів за кількістю жертв – Франція, наразі зафіксовано 22 загиблих французів.

Загалом від атак бойовиків ХАМАС загинули громадяни різних країн світу: Аргентини, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану, Казахстану та Росії.

Чому дані України та Ізраїлю відрізняються

19 жовтня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що наразі відомо про 18 загиблих громадян України в Ізраїлі, спростувавши дані ізраїльської сторони про 23 жертви. Раніше речник МЗС України Олег Ніколенко зазначав у коментарі 24 Каналу, що українська сторона оперує лише тією інформацією, яку верифікувало МЗС України.

Зазначимо, що 19 жовтня з Ізраїлю вилетів четвертий евакуаційний борт з українцями. На ньому перебували 79 громадян України. Також багато українців досі залишаються у Секторі Гази – наразі у списку на евакуацію перебувають понад 300 українців.