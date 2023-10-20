Українцям надали відповідну консульську допомогу. Зауважимо, що завдяки попереднім трьом рейсам вдалось евакуювати загалом близько 450 громадян України.

Важливо Посол спростував заяву про 23 загиблих українців в Ізраїлі

З Ізраїлю вилетів ще один рейс з українцями

Як повідомили у посольстві, 19 жовтня о 22:30 з аеропорту Бен Гуріон (Тель-Авів) чартерним рейсом до міста Бухарест (Румунія) вилетів евакуаційний борт з 79 громадянами України. Це вже четвертий такий рейс.

Посольство забезпечило надання консульської допомоги українцям під час реєстрації та проходження паспортних і митних процедур,

– наголосили у відомстві.

Українці в Ізраїлі: що відомо