Украинцам предоставили соответствующую консульскую помощь. Отметим, что благодаря предыдущим трем рейсам удалось эвакуировать около 450 граждан Украины.
Важно Посол опроверг заявление о 23 погибших украинцах в Израиле
Из Израиля вылетел еще один рейс с украинцами
Как сообщили в посольстве, 19 октября в 22:30 из аэропорта Бен Гурион (Тель-Авив) чартерным рейсом в Бухарест (Румыния) вылетел эвакуационный борт с 79 гражданами Украины. Это уже четвертый такой рейс.
Посольство обеспечило предоставление консульской помощи украинцам во время регистрации и прохождения паспортных и таможенных процедур,
– отметили в ведомстве.
Украинцы в Израиле: что известно
- Недавно в Израиле заявили о гибели 23 украинцев. Позже посол Украины опроверг эту информацию. По его словам, на сегодняшний день известно о 18 жертвах.
- В Секторе Газа в списке эвакуации находится более 300 человек.
- Ночью 19 октября была подтверждена гибель украинки в Секторе Газа. Так, гражданка Украины погибла после того, как Израиль начал наносить удары по Сектору Газа в ответ на атаку палестинских боевиков на еврейское государство.
- Сейчас 308 украинцев нуждаются в эвакуации из Сектора Газа. Их количество в скором времени может увеличиться до 400 человек.