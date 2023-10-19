Відомо, що Лейла Хіжи уродженка Харкова. Гхазі Хіжи – її батько – палестинець, котрий приїхав до України на навчання. Тут він і познайомився зі своєю майбутньою дружиною Світланою Куликовою. Після завершення навчання Гхазі, подружжя перебралося до Палестини.

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Що відомо про загиблу

Дівчина у 2021 році закінчина Жіночий коледж університету Аль-Азхар, що у Каїрі. Разом зі своєю матір'ю вона працювала у салоні краси. Там вона готувала палестинських дівчат до весілля. Сама ж вийшла заміж у 2022 році.

У Лейли було лише українське свідоцтво про народження, коли родина вибралася з Харкова. Її брат Зіад розповів, що дівчина виїхала до Туреччини та звернулася до українського консульства, щоб їй допомогли отримати паспорт.

Відомо, що процес затягнувся. Причиною став той факт, що адреса реєстрації Лейли в Україні була на окупованій російськими військовими території.

Лейла з Туреччини разом із чоловіком вирушили до Єгипту, а звідти – до Сектора Гази. Тут дівчина народила донечку, котру назвали Оленкою.

Під час бойових дій Лейла Хіжи зі своєю донечкою залишилися у Газі, а її чоловік – в Єгипті. Сім'я українки відразу ж попросила допомогти з евакуацією.

Ми зверталися до всіх компетентних органів, але все, що вони сказали: наберіться терпіння. Ми просили допомоги для маленької дівчинки. Лейла дуже боялася за свою дитину,

– розповів Зіад Хіжи.

Відомо, що зранку 17 жовтня Лейла разом із донечкою перебували у будинку батьків її чоловіка. Тоді ж у споруду влучила ізраїльська ракета, пишуть у ЗМІ. Внаслідок цього вони зазнали поранень та їх госпіталізували до лікарні. На жаль, Лейлу медики врятувати не змогли.

Вся її сім’я та друзі переживають біль і горе, величезний сум від того, що її немає. У чому була провина Лейли? Вона просто намагалася захистити свою дочку. Тепер ми всі оплакуємо втрату, яка не просто поранила нас, а знищила всі емоції та думки всередині,

– додав її брат.

Зауважимо, що рідні Лейли звернулися до українського консульства в Єгипті. Вони просять допомогти вивезти донечку Оленку до її батька. Втім, евакуація наших земляків постійно відкладається.

Звернімо увагу, що станом на 19 жовтня в Ізраїлі загинули 18 українців внаслідок бойових дій. Цю інформацію підтвердив посол України в Ізраїлі.