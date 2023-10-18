Надзвичайний та Повноважний посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський заявив, що кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 23. Однак у коментарі 24 Каналу речник МЗС України Олег Ніколенко зазначив, що наразі українська сторона оперує іншою інформацією.

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Скільки українців загинуло в Ізраїлі

Міхаель Бродський 18 жовтня написав у твітері, що "згідно з оновленим звітом, внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадяни України". Він додав, що це друга після США кількість загиблих іноземців під час нападу.

Олег Ніколенко зазначив, що це приблизна статистика МВС Ізраїлю. Він також наголосив, що нараз не може підтвердити ці дані, адже оперує лише тією інформацією, яку верифікувало МЗС України. Наразі Міністерство закордонних справ підтвердило гибель 13 громадян України на території Ізраїлю.

Ми оперуємо інформацією, яку верифікувало МЗС України: 13 загиблих та 6 зниклих безвісти,

– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.

Тим часом кількість загиблих в Ізраїлі перевищила 1 400, а в Секторі Гази наблизилась до 3 000.

До слова, раніше Речник військового крила ХАМАС Абу Обейда заявив, що бойове угруповання готове обмінятися з Ізраїлем заручниками. Проте терористи вимагають звільнити 6 тисяч палестинців, які зараз перебувають у в'язницях Ізраїлю.