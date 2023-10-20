Вчора 19 жовтня під час нічних рейдів на Західному березі річки Йордан Ізраїлю вдалося затримати понад 60 членів ХАМАС. Серед них – речник терористичної організації Хасан Юсеф.
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Арешт речника ХАМАС
За даними ЗМІ, Юсефа заарештували у його власному будинку в Бейтунії.
Що відомо про Хасана Юсефа?
Провідний палестинський політичний діяч, який був офіційним представником ХАМАС на Західному березі річки Йордан.
Юсефа кілька разів заарештовував ЦАХАЛ, і він провів у ізраїльських в’язницях 24 роки за різними звинуваченнями, зокрема в в підбурюванні до тероризму, незаконному в’їзді до Єрусалиму та за те, що є членом ХАМАС.
Юсеф регулярно з’являвся в міжнародних ЗМІ. Так, нещодавно він заявив канадському виданню The Globe and Mail, що, на його думку, ХАМАС буде готовий звільнити приблизно 200 заручників, яких він утримує, якщо Ізраїль погодиться на 24-годинне припинення вогню, щоб дозволити ввезти допомогу в Газу.
У самому ЦАХАЛ не коментували затримання Юсефа. Там лише повідомили, що під час операції на Західному березі заттримали 80 підозрюваних, які перебували у розшуку, зокрема 63 бойовиків ХАМАС.
За даними Палестинського клубу в'язнів, після жорстокої атаки ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня на Західному березі Йордану було затримано загалом 850 палестинців. Кажуть, що серед них законодавці, видатні діячі, журналісти та колишні ув’язнені, які відбули тривалі строки в ізраїльських в’язницях.
ЦАХАЛ продовжує бити по об'єктах терористів
Ізраїльська армія повідомила, що протягом останньої ночі завдала ударів по сотні об'єктах терористичних організацій – ХАМАС та Хезболлі.
Йдеться про знищені тунельні шахти, склади боєприпасів та десятки оперативних штабів. Також відомо про удари по спостережних пунктах Хезболли в Лівані.
ЦАХАЛ працює по бойовиках: відео Армія Ізраїлю
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- Ізраїль анонсував наземну операцію у Секторі Гази, де переховуються бойовики ХАМАС. Глава Міноборони Йоав Галлант заявив військам, зібраним неподалік від Сектора Гази, що вони "скоро побачать" анклав "зсередини". Нагадаємо, що ЦАХАЛ планував розпочати цю операцію ще на минулих вихідних, однак був змушений відкласти через погодні умови.
- У США заявили, що бойовики ХАМАС брешуть про жертви у 500 людей внаслідок прильоту по лікарні у Секторі Гази 17 жовтня. Кажуть, що число загиблих насправді становить від 100 до 300 осіб. Зауважимо, палестинці в атаці звинуватили Ізраїль. Водночас той надав докази того, що саме терористи ХАМАС запустили ракету по лікарні.
- Ізраїль опублікував дані про загиблих у ході конфлікту іноземців. Серед них найбільше –американців та українців. Так, внаслідок бойових дій та обстрілів загинули 32 громадяни США, ще 8 американців вважаються зниклими безвісти. Також Ізраїль стверджує, що загинули 24 громадяни України, ще 3 зникли безвісти. Серед лідерів за кількістю жертв – Франція, наразі зафіксовано 22 загиблих французів.