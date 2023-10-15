Армия Израиля сообщила, что в плену палестинских террористов находятся 155 человек. Представитель Совета нацбезопасности Джон Кирби прокомментировал возможность участия военных США в освобождении заложников.

Смотрите также В штаб-квартиру ООН в Ливане попала ракета, - СМИ

Можем, но пока не будем

Известно, что среди захваченных в плен боевиками есть американцы. Кирби отметил, что не исключено, что для их спасения США могут задействовать свои войска, однако добавил, что пока этого делать не планируют.

Также чиновник отметил, что для проведения подобной операции нужно точно знать, где находятся заложники и сколько их. На сегодня Белый дом не владеет этой информацией.

Напомним, что накануне Госдеп сообщал, что 15 граждан США считают пропавшими без вести в ходе конфликта между Израилем и ХАМАСом. Впрочем, это не значит, что все они попали в плен.

Война ЦАХАЛ и боевиков ХАМАСа: что известно