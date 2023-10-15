Армія Ізраїлю повідомила, що у полоні палестинських терористів перебувають 155 людей. Представник Ради нацбезпеки Джон Кірбі прокоментував ймовірність участі військових США у звільненні заручників.

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Можемо, але поки не будемо

Відомо, що серед захоплених у полон бойовиками є американці. Кірбі зазначив, що не виключено, що для їх порятунку США можуть задіяти свої війська, однак, додав, що наразі цього робити не планують.

Також посадовець зауважив, що для проведення подібної операції потрібно точно знати, де саме перебувають заручники і скільки їх. Наразі Білий дім не володіє цією інформацією.

Нагадаємо, що напередодні Держдеп повідомляв, що 15 громадян США вважають зниклими безвісти у ході конфлікту між Ізраїлем та ХАМАС. Втім, це не означає, що всі вони потрапили до полону.

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