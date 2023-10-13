Організація Об'єднаних Націй заявила, що така евакуація потягне за собою переміщення понад мільйона людей і призведе до "руйнівних гуманітарних наслідків".
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ООН просить Ізраїль скасувати наказ
Речник ООН Стефан Дюжаррік заявив, що Організація "рішуче закликала" скасувати цей наказ, щоб уникнути перетворення "того, що вже є трагедією, на катастрофічну ситуацію".
У ЦАХАЛ повідомили, що евакуація у Секторі Гази відбувається з метою безпеки палестинців. Ізраїльські військові заявляють, що люди зможуть повернутися у місто Газа тільки після того, як буде зроблено інше оголошення, що дозволяє це.
Людей закликають не наближайтеся до загороджень на кордоні з Ізраїлем.
У ЦАХАЛ заявили, що терористи ХАМАС ховаються в місті Газа в тунелях під будинками і всередині будівель, населених ні в чому не винними мирними жителями Гази.
Громадяни міста Газа, заради власної безпеки і безпеки своїх сімей евакуюйтеся на південь і віддаліться від терористів ХАМАС, які використовують вас як живий щит,
– мовиться у повідомленні.
В армії Ізраїля заявили, що в наступні дні ЦАХАЛ продовжить активні дії в місті Газа і докладе всіх зусиль для того, щоб не завдати шкоди мирному населенню.
Водночас терористи ХАМАС закликають жителів північної частини Сектора Гази не евакуюватися, стверджуючи, що це нібито "психологічна війна" з боку ЦАХАЛ.
Яка ситуація у Секторі Гази
- Ізраїль завдає ударів по Газі з 7 жовтня, коли ХАМАС здійснив руйнівну атаку, в результаті якої загинуло 1200 ізраїльтян і було взято в заручники 150 цивільних осіб і солдатів. Ізраїльська влада пообіцяла знищити ХАМАС.
- Умови життя в Газі стрімко погіршилися після того, як Ізраїль встановив повну блокаду анклаву, заборонивши ввезення до сектору продуктів харчування, палива, пального та будь-якої іншої гуманітарної допомоги або товарів першої необхідності.
- Газа з населенням понад два мільйони людей вже стикалася з гуманітарною кризою, але тепер ООН називає ситуацію "катастрофою".
- В ООН повідомили, що кількість переміщених осіб в анклаві швидко зростає, і що до четверга було переміщено понад 320 000 осіб, дві третини з яких знайшли притулок у школах, що працюють під егідою Організації Об'єднаних Націй.
- Єдина електростанція Гази перестала виробляти електроенергію через брак палива, що призвело до зупинки всіх систем, а в більшій частині регіону відсутня проточна вода.
- Лікарні переповнені пораненими пацієнтами, і в них закінчуються життєво необхідні медикаменти; паливо для генераторів і транспортних засобів швидко зменшується; їжа і вода стають все більш дефіцитними; і неясно, коли може бути дозволена гуманітарна допомога.