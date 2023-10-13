Про це в ефірі національного телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, повідомляє 24 Канал.
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Інформацію про полонених українців перевіряють
За словами Юсова, інформація щодо українців, які могли потрапити в полон ХАМАС, наразі перевіряється.
Україна зробить усе необхідне та все можливе для того, щоб врятувати наших громадян із Сектора Гази та з інших територій, де їм може загрожувати небезпека. І робота над цим вже зараз ведеться,
– наголосив представник ГУР.
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ХАМАС напав на Ізраїль: останні новини
- Палестинські бойовики напали на Ізраїль 7 жовтня. ХАМАС атакував країну тисячами ракет. Згодом журналісти знайшли підтвердження, що терористи мали карти та інформацію про військові бази Ізраїлю. ЗМІ отримали детальний план дій, написаний арабською мовою, що свідчить про тривалу підготовку операції.
- Терористи повідомили, що захопили у полон понад 130 людей, серед яких можуть бути й українців. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що наразі тривають пошуки зниклих громадян нашої держави. Ізраїльська сторона зазначила, що вони можуть бути у заручниках у бойовиків, проте ця інформація потребує підтвердження.
- Журналісти також довідалися про способи, якими здійснювалося фінансування ХАМАС. Серед можливих версій – криптовалюта, з якою можна обходити санкційні обмеження. Одним зі спонсорів бойвиків називають Іран. Через підставні компанії різні терористичні організації Палестини отримують від Тегерану мільйони доларів.