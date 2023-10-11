Окрім цього, дівчина разом із місцевими жителями знищила понад 20 терористів. Її пропонують нагородити.

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Дівчина миттєво відреагувала на напад ХАМАС

Інбаль Ліберман народилася та виросла у кібуці Нір-Ам, який розміщений на кордоні із Сектором Газа. Вона навчалася у школі жіночого лідерства, а також пройшла військовий вишкіл у бойових частинах ЦАХАЛу.

З грудня 2022 року дівчина була Координатором служби безпеки у своєму регіоні. Вона відповідала за безпеку кібуцу Нір-Ам у надзвичайних ситуаціях до прибуття сил ЦАХАЛ чи поліції. Ліберман була сполучною ланкою між жителями поселення, місцевою владою та силовиками.

Уранці 7 жовтня вона дуже швидко зрозуміла, що відбувається щось серйозне, тому:

оцінила загрозу,

швидко зібрала всіх, хто може захищати кібуц,

роздала зброю "групі швидкого реагування",

підготувала план захисту та розставила засідку.

Вона перша в Ізраїлі усвідомила, що відбувається. Бігала, як божевільна, від будинку до будинку, організувала загін самооборони, підготувала план захисту кібуцу, розставила чоловіків у засідки біля паркану,

– розповіли сусіди Ліберман.

Завдяки її пильності жителі Нір-Ам зустріли терористів ХАМАС у всеозброєнні – кібуц перетворився на справжню неприступну фортецю.

Ліберман самотужки вбила п'ятьох бойовиків та до приходу допомоги разом з "групою швидкого реагування" знищила понад 25 терористів, які намагалися проникнути до кібуцу. Їхні трупи потім перерахували біля паркану.

Варто зауважити, що сусіднім з Нір-Ам кібуцам пощастило значно менше – ізраїльтяни зазнали там важких втрат.

Що таке кібуц Це традиційне поселення в Ізраїлі – самостійна соціальна та економічна структура, де все обладнання та засоби виробництва належать всьому колективу, а рішення приймаються на загальних зборах усіх його членів. Традиційно кібуци базуються на сільському господарстві, але останніми роками його почали витісняти й інші сфери господарств – від заводів до високих технологій.

Дівчина врятувала своє поселення / Фото з фейсбук-сторінки Інбаль Ліберман

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Героїню пропонують нагородити

Після того, як Інбаль захистила поселення від терористів, її разом з родиною, як і всіх інших місцевих жителів, евакуювали у безпечніше місце. Наразі вона перебуває в одному з готелів Тель-Авіва.

Там 9 жовтня дівчина відсвяткувала свій день народження. Мер міста Рон Хульдаї прийшов її привітати.

Інбаль – героїня. Її історія, про яку всі розповідають, нікого не залишає байдужим, до її холоднокровності, сміливості та відваги. Завдяки Інбаль було врятовано десятки життів. Завдяки їй було врятовано кібуц Нір-Ам,

– написав міський голова.

Ізраїльтяни захоплюються вчинком дівчини та пропонують нагородити її премією Ізраїлю. Багато хто впевнений, що Ліберман отримає нагороду після закінчення війни з ХАМАС.

"Історія її героїзму – це історія, яка увійде до ізраїльської історії на багато поколінь. Інбаль – причина того, що у всій окрузі залишився неушкодженим лише один кібуц – Нір-Ам", – зазначили журналісти.

Зауважте! Станом на 11 жовтня відомо, що жертвами війни ХАМАС з Ізраїлем стали троє українців. Ще дев'ятеро зазнали поранень. Деталей про їхній стан наразі не розкривають.