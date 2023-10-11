Кроме того, девушка вместе с местными жителями уничтожила более 20 террористов. Ее предлагают наградить.

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Девушка мгновенно отреагировала на нападение ХАМАС

Инбаль Либерман родилась и выросла в кибуце Нир-Ам, расположенном на границе с Сектором Газа. Она училась в школе женского лидерства, а также прошла военную подготовку в боевых частях ЦАХАЛа.

С декабря 2022 года она была Координатором службы безопасности в своем регионе. Она отвечала за безопасность кибуца Нир-Ам в чрезвычайных ситуациях до прибытия сил ЦАХАЛ или полиции. Либерман была связующим звеном между жителями поселения, местными властями и силовиками.

Утром 7 октября она очень быстро поняла, что происходит что-то серьезное, потому:

оценила угрозу,

быстро собрала всех, кто может защищать кибуц,

раздала оружие "группе быстрого реагирования",

подготовила план защиты и расставила засаду.

Она первая в Израиле осознала, что происходит. Бегала, как сумасшедшая, от дома к дому, организовала отряд самообороны, подготовила план защиты кибуца, расставила мужчин в засады у забора,

– рассказали соседи Либерман.

Благодаря ее бдительности жители Нир-Ам встретили террористов ХАМАС во всеоружии – кибуц превратился в настоящую неприступную крепость.

Либерман самостоятельно убила пятерых боевиков и до прихода помощи вместе с "группой быстрого реагирования" уничтожила более 25 террористов, пытавшихся проникнуть в кибуц. Их трупы потом перечислили у забора.

Стоит заметить, что соседним с Нир-Ам кибуцам повезло гораздо меньше – израильтяне понесли там тяжелые потери.

Что такое кибуц Это традиционное поселение в Израиле – самостоятельная социальная и экономическая структура, где все оборудование и средства производства принадлежат всему коллективу, а решения принимаются на общем собрании всех его членов. Традиционно кибуцы базируются на сельском хозяйстве, но в последние годы его начали вытеснять и другие сферы хозяйств – от заводов до высоких технологий.

Девушка спасла свое поселение / Фото с фейсбук-страницы Инбаль Либерман

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Героиню предлагают наградить

После того, как Инбаль защитила поселение от террористов, ее вместе с семьей, как и всех других местных жителей, эвакуировали в более безопасное место. В настоящее время она находится в одной из гостиниц Тель-Авива.

Там 9 октября она отпраздновала свой день рождения. Мэр города Рон Хульдаи пришел ее поздравить.

Инбаль – героиня. Ее история, о которой все рассказывают, никого не оставляет равнодушным, к ее хладнокровию, смелости и отваге. Благодаря Инбаль были спасены десятки жизней. Благодаря ей был спасен кибуц Нир-Ам,

– написал городской голова.

Израильтяне восхищаются девушкой и предлагают наградить ее премией Израиля. Многие уверены, что Либерман получит награду после окончания войны с ХАМАС.

"История ее героизма – это история, которая войдет в израильскую историю на многие поколения. Инбаль – причина того, что по всей округе остался невредим лишь один кибуц – Нир-Ам", – отметили журналисты.

Заметьте! По состоянию на 11 октября известно, что жертвами войны ХАМАС с Израилем стали три украинца. Еще девять получили ранения. Детали об их состоянии пока не раскрывают.