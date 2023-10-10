Соответствующее видео путинский приспешник разместил в соцсетях, сообщает 24 Канал. Он обратился к мировому сообществу с просьбой, чтобы оно "хоть однажды единогласно приняло справедливое решение по ситуации в Палестине".
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Кадыров заявил о поддержке Палестины
В своем видеообращении Кадыров также призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию и призвать тех, кого они называют друзьями, Европу и весь Запад, "чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".
Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее,
– говорит глава Чечни.
Скорее всего, под "другими конфликтами" он подразумевает войну России против Украины – захватчики, в частности кадыровцы, уже более полутора лет убивают мирных украинцев, оправдываясь уничтожением мнимых "неонацистов".
"Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе ощутила попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить как миротворческие силы для наведения порядка и противодействия любым нарушителям", – заявил Кадыров.
Смотрите обращение Кадырова: видео
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Война между ХАМАС и Израилем: коротко
- Новое обострение в Израиле началось 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по стране. Палестинские террористы проникли в семь израильских общин на границе с Сектором Газа.
- Нападение ХАМАС сопровождалось жестокими убийствами и пытками военнопленных и гражданских заложников.
- В ответ ЦАХАЛ нанес удары по объектам ХАМАС – под обстрелом находились командные пункты и штабы террористов. 9 октября армия Израиля заявила, что вернула под контроль все населённые пункты на границе.
- По данным Израиля, жертвами нападения боевиков ХАМАС уже стали 900 мирных жителей. Еще 2 500 человек получили ранения.
- В МИД Украины сообщили, что в результате нападения ХАМАС на Израиль, к сожалению, погибли две украинки. Они долгое время жили в стране.
- Израиль мобилизовал в армию 300 тысяч резервистов. Это стало самым большим количеством призванных военных в его истории.