Соответствующее видео путинский приспешник разместил в соцсетях, сообщает 24 Канал. Он обратился к мировому сообществу с просьбой, чтобы оно "хоть однажды единогласно приняло справедливое решение по ситуации в Палестине".

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Кадыров заявил о поддержке Палестины

В своем видеообращении Кадыров также призвал лидеров мусульманских стран создать коалицию и призвать тех, кого они называют друзьями, Европу и весь Запад, "чтобы они не бомбили мирных граждан под предлогом уничтожения боевиков".

Мы поддерживаем Палестину. И мы против этой войны, которая в отличие от других конфликтов может перерасти во что-то большее,

– говорит глава Чечни.

Скорее всего, под "другими конфликтами" он подразумевает войну России против Украины – захватчики, в частности кадыровцы, уже более полутора лет убивают мирных украинцев, оправдываясь уничтожением мнимых "неонацистов".

"Я сам был в Израиле. И наша мирная делегация на себе ощутила попытки неприкрытой провокации. Поэтому я призываю остановить как войну, так и любые формы нагнетания обстановки. В случае необходимости наши подразделения готовы выступить как миротворческие силы для наведения порядка и противодействия любым нарушителям", – заявил Кадыров.

Смотрите обращение Кадырова: видео

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