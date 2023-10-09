Уничтожены несколько оперативных штабов ХАМАС. Об этом сообщили военные Израиля, информирует 24 Канал.
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Израиль атаковал командные пункты и штабы ХАМАС
Так, было поражено:
- несколько оперативных военных штабов,
- командный центр военно-морских сил ХАМАС,
- имущество боевиков в мечети в Джабалии,
- объект, используемый разведкой ХАМАС.
Кроме того, израильские самолеты атаковали около 150 целей в микрорайоне Саджаи. ЦАХАЛ скинул 100 тонн боеприпасов.
Район Саджая используется как гнездо террористов ХАМАС, оттуда ведется много действий против Израиля,
– утверждают израильские военные.
Израиль заявил о "существенном ухудшении" возможностей ХАМАС
Израильские военные отметили, что возможности ХАМАС "существенно ухудшились" во время авиаударов. По их данным, они целились в структуру, где размещались террористы и оперативные командные центры группировки.
Конфликт между Израилем и ХАМАС: последние новости
- Совет Безопасности ООН созвал экстренное заседание по ситуации на Ближнем Востоке. Однако во время него не было принято никаких решений.
- Местные власти предупреждали жителей южной части Израиля об опасности. На территорию могли снова проникнуть боевики ХАМАС.
- В настоящее время Сектор Газа находится в масштабном огне, а по всей территории Смуги раздаются взрывы.