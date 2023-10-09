В эфире телемарафона спикер МИД Украины Олег Николенко пролил свет на этот вопрос. По его словам, реальная цифра от официальной может отличаться.
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Сколько украинцев на учете в Израиле
Олег Николенко отметил, что на консульском учете в Израиле состоит 14 тысяч украинцев. Впрочем, следует понимать, что фактическая цифра может в разы быть больше.
Он добавил, что в результате боевых действий уже подтверждены данные о смерти двух украинок. В то же время, еще требуют подтверждения данные о:
- возможной гибели двух украинцев в районе близ Сектора Газа;
- гибель еще одного украинца в палестинском анклаве.
По словам Олега Николенко, дипломаты имеют более 100 обращений от украинцев, которые не могут выбраться из Израиля. Связано это с тем, что авиакомпании отменили целый ряд рейсов. Следовательно, наши земляки не могут попасть на рейсы, на которые у них были билеты.
Как получить помощь
Он добавил, что посольство Украины формирует список таких граждан, нуждающихся в помощи. Параллельно работают над поиском решения по другим путям выезда из Израиля.
В МИДе напоминают, что посольство на постоянном контакте с израильской полицией, спасателями, основными больницами, институтом судебной медицины. Также держат связь с украинцами в Секторе Газы, разрабатывают маршруты экстренного выезда из анклава, в случае необходимости.
Украинцев призывают при любой критической ситуации обращаться на "горячие линии":
- Посольства Украины в Израиле: + 972 546 676 782;
- Украинского дипучреждения в городе Рамалла: + 972 59 823 93 99.
Также для получения дополнительной информации следует следить за веб-порталом командования внутреннего фронта армии обороны Израиля по этой ссылке. Она доступна только пользователям с территории Израиля.