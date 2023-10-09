В ефірі телемарафону речник МЗС України Олег Ніколенко пролив світло на це питання. За його словами, реальна цифра від офіційної може відрізнятися в рази.
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Скільки українців на обліку в Ізраїлі
Олег Ніколенко зазначив, що на консульському обліку в Ізраїлі перебуває 14 тисяч українців. Утім, слід розуміти, що фактична цифра може в рази бути більшою.
Він додав, що внаслідок бойових дій уже підтверджено дані про смерть двох українок. Водночас ще потребують підтвердження дані про:
- можливу загибель двох українців у районі поблизу Сектора Гази;
- загибель ще одного українця у самому палестинському анклаві.
За словами Олега Ніколенка, дипломати мають понад 100 звернень від українців, котрі не можуть вибратися з Ізраїлю. Пов'язано це з тим, що авіакомпанії скасували цілу низку рейсів. Відтак, наші земляки не можуть потрапити на ті рейси, на які в них були квитки.
Як отримати допомогу
Він додав, що посольство України формує список таких громадян, котрі потребують допомоги. Паралельно працюють над пошуком рішення щодо інших шляхів виїзду з Ізраїлю.
У МЗС нагадують, що посольство на постійному контакті з ізраїльською поліцією, рятувальниками, основними лікарнями, інститутом судової медицини. Також тримають зв'язок з українцями у Секторі Гази, розробляють маршрути екстреного виїзду з анклаву, якщо буде така потреба.
Українців закликають за будь-якої критичної ситуації звертатися на "гарячі лінії":
- Посольства України в Ізраїлі: + 972 546 676 782;
- Української дипустанови у місті Рамалла: + 972 59 823 93 99.
Також для отримання додаткової інформації варто стежити за веб-порталом командування внутрішнього фронту армії оборони Ізраїлю за цим посиланням. Воно доступне лише користувачам з території Ізраїлю.