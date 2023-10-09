В городе находятся десантники из Вооруженных Сил Израиля. Они пытаются зачистить город от палестинских боевиков из Сектора Газа.

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В Сдероте продолжаются тяжелые бои

Израильские журналисты подчеркнули, что 9 октября израильские Вооруженные Силы вступили в боевые действия с несколькими боевиками по формированию ХАМАС в муниципальном бассейне Сдерота. Между палестинцами и израильтянами произошла перестрелка.

Известно, что есть несколько жертв среди израильских десантников из ЦАХАЛ. В то же время, всех палестинских боевиков солдаты израильских Вооруженных Сил – ликвидировали.

Журналисты также уточнили ситуацию с возможными заложниками, которых могли взять боевики из ХАМАС. Представители израильских медиа отметили, что пока нет информации, что кого-то из гражданских граждан в Сдероте могли взять в заложники.

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