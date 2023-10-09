У місті наразі перебувають десантники зі Збройних Сил Ізраїлю. Вони намагаються зачистити місто від палестинських бойовиків із Сектору Гази.

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У Сдероті тривають тяжкі бої

Ізраїльські журналісти наголосили, що 9 жовтня ізраїльські Збройні Сили вступили у бойові дії з кількома бойовиками із формування ХАМАС у муніципальному басейні у місті Сдерот. Між палестинцями й ізраїльтянами відбулася перестрілка.

Наразі відомо, що є кілька жертв серед ізраїльських десантників із ЦАХАЛ. Водночас усіх палестинських бойовиків солдати ізраїльських Збройних Сил – ліквідували.

Журналісти також уточнили щодо ситуації з можливими заручниками, яких могли взяти бойовики з ХАМАС. Представники ізраїльських медіа зазначили, що наразі немає інформації, що когось із цивільних громадян у Сдероті могли взяти у заручники.

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