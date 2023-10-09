У місті наразі перебувають десантники зі Збройних Сил Ізраїлю. Вони намагаються зачистити місто від палестинських бойовиків із Сектору Гази.
До теми ХАМАС роками обманював Ізраїль, щоб напасти, – Reuters
У Сдероті тривають тяжкі бої
Ізраїльські журналісти наголосили, що 9 жовтня ізраїльські Збройні Сили вступили у бойові дії з кількома бойовиками із формування ХАМАС у муніципальному басейні у місті Сдерот. Між палестинцями й ізраїльтянами відбулася перестрілка.
Наразі відомо, що є кілька жертв серед ізраїльських десантників із ЦАХАЛ. Водночас усіх палестинських бойовиків солдати ізраїльських Збройних Сил – ліквідували.
Журналісти також уточнили щодо ситуації з можливими заручниками, яких могли взяти бойовики з ХАМАС. Представники ізраїльських медіа зазначили, що наразі немає інформації, що когось із цивільних громадян у Сдероті могли взяти у заручники.
Напад ХАМАС на Ізраїль: головне про війну
- Бойовики ХАМАС із Сектору Гази 7 жовтня здійснили масований ракетний удар по Ізраїлю, випустивши понад 2 тисяч ракет по центральній та південній частині країни. Палестинці також зазначили, що вони оголошують операцію "Повінь".
- Крім того, ХАМАС також зміг захопити кілька будівель у місті Сдерот, що на Півдні Ізраїлю. Однак ізраїльські солдати з ЦАХАЛ вже ввечері 7 жовтня змогли зачистити місто від палестинців.
- Зрештою по всьому Ізраїлю оголосили надзвичайний стан і загальну мобілізацію резервістів. До того ж ізраїльська влада оголосила про початок контртерористичної операції "Залізні мечі".
- Також Ізраїль почав вдаряти по військових об'єктах на території Сектору Гази. Вже 8 жовтня, військово-політичний кабінет країни вперше за 50 років проголосував за введення пункту 40 "Алеф", який означає офіційне оголошення війни.
- Також в Ізраїлі вже понад 2 тисячі поранених і 700 загиблих. Серед жертв також можуть бути й 3 українці, які перебували у гарячих точках військового конфлікту.