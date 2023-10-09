Израиль был убежден, что занимается сдерживанием уставшего от войны ХАМАС. Предоставлял экономические стимулы рабочим Газы. В то же время боевики группировки тренировались и обучались. Часто делали это у всех на глазах, рассказал изданию источник, близкий к ХАМАС.

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Боевики обманули Израиль

Журналисты Reuters пообщались с тремя источниками в органах безопасности Израиля на анонимной основе. Они также помогли реконструировать подготовку боевиков к нападению.

ХАМАС дал понять Израилю, что он не готов к бою,

– отметил источник, близкий к боевикам.

Он добавил, что ХАМАС использовал беспрецедентную тактику разведки, чтобы в последние месяцы ввести Израиль в заблуждение. Боевики создавали у общественности впечатление, что не хотят вступать в бой и не хотят конфронтаций с Израилем. В то же время они готовились к массовой операции.

Создали макет израильского поселения

Собственно известно, что ХАМАС построил макет израильского поселения в Газе. В нем боевики отрабатывали высадку военного десанта и тренировались штурмовать его. В ХАМАС даже сняли видеозаписи этих маневров.

Израиль, безусловно, видел их, но был убежден, что ХАМАС не хочет вступать в конфронтацию,

– добавляет источник.

Собственно, ХАМАС пытался убедить Израиль, что заботится о работниках Газы. Чтобы они имели доступ к работе за границей. И что он, мол, не заинтересован в войне против страны.

ХАМАС смог создать целый образ того, что он не готов к военной авантюре против Израиля,

– отмечает источник.

Израиль был уверен в относительном покое

Как пишут Reuters, после войны с ХАМАС в 2021 году Израиль пытался обеспечить базовый уровень экономической устойчивости в Газе. Для этого предлагал стимулы, включая тысячи разрешений, чтобы жители Газы могли работать в Израиле или на Западном берегу реки Иордан. Там заработные платы в сфере строительства, сельского хозяйства или услуг могли в 10 раз превышать уровень оплаты в Газе.

Мы считали, что тот факт, что они приезжают на работу и приносят деньги в Газу, создаст определенный уровень покоя. Мы ошибались,

– сказал другой представитель израильской армии.

Источник в службе безопасности Израиля признал, что ХАМАС обманул их.

Они заставили нас думать, что им нужны деньги. И все это время они были вовлечены в учения/тренировки, пока не устроили бунт,

– подчеркнул источник.

Так, на протяжении последних двух лет ХАМАС воздерживался от военных операций против Израиля. И делал это даже тогда, когда другая исламистская группа, базирующаяся в Газе, известная под названием "Исламский джихад", совершила ряд собственных нападений и ракетных обстрелов.