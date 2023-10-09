Об этом сообщили несколько членов Совета Безопасности, выступавших в воскресенье. В то же время отметили, что существует большое количество стран, осуждающих нападение ХАМАС.
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Но осуждают ХАМАС не все
Я не хочу углубляться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших нападения Хамаса,
– отметил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд после заседания.
В то же время, он отметил, что не все осудили нападения. Правда, Вуд решил поподробнее об этом не говорить. Он только намекнул, что все могут угадать одну из них без объяснений. Очевидно, он намекнул на Россию.
По словам Вуда, ситуация остается нестабильной и очень опасной. Он добавил, что официальные лица прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение конфликта на весь регион.
Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, а также террористические атаки и происшедшие действия,
– подчеркнул Вуд.
Он подчеркнул, что ХАМАС следует осуждать, пока они не прекратят свою насильственную террористическую деятельность.
Кратко о ситуации в Израиле
- Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэл Хагари отметил, что с 06:30 7 октября по Израилю выпустили более 2200 ракет. В течение этого и следующего дня обстрелы продолжались, но уже не были столь массированными.
- Армия Израиля в тот же день объявила о начале контртеррористической операции. Она получила название "Железные мечи".
- Известно, что боевики ХАМАС проникли на территорию Израиля как с земли, так и моря и воздуха. Сначала говорилось о не менее семи местах боев между террористами из Сектора Газы и войсками ЦАХАЛ.
- Днем 8 октября военно-политический кабинет Израиля проголосовал за официальное объявление войны. В последний раз это было во время "Войны Судного дня" (1973 год).
- Отметим также, что США передислоцируют авианосную ударную группу USS Gerald R Ford на Ближний Восток. Об этом сообщили в Пентагоне.