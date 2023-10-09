Об этом сообщили несколько членов Совета Безопасности, выступавших в воскресенье. В то же время отметили, что существует большое количество стран, осуждающих нападение ХАМАС.

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Но осуждают ХАМАС не все

Я не хочу углубляться в то, что на самом деле обсуждалось на брифинге, но есть большое количество стран, осудивших нападения Хамаса,

– отметил заместитель посла США в ООН Роберт Вуд после заседания.

В то же время, он отметил, что не все осудили нападения. Правда, Вуд решил поподробнее об этом не говорить. Он только намекнул, что все могут угадать одну из них без объяснений. Очевидно, он намекнул на Россию.

Для понимания! Совет Безопасности состоит из 10 избранных членов и 5 постоянных членов – Китая, США, Франции, Великобритании и России.

По словам Вуда, ситуация остается нестабильной и очень опасной. Он добавил, что официальные лица прилагают все усилия, чтобы предотвратить распространение конфликта на весь регион.

Важно, чтобы мировое сообщество осудило, решительно осудило это неспровоцированное вторжение, а также террористические атаки и происшедшие действия,

– подчеркнул Вуд.

Он подчеркнул, что ХАМАС следует осуждать, пока они не прекратят свою насильственную террористическую деятельность.

Кратко о ситуации в Израиле