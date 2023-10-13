Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. 24 Канал.

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Информацию о пленных украинцах проверяют

По словам Юсова, информация об украинцах, которые могли попасть в плен ХАМАС, проверяется.

Украина сделает все необходимое и все возможное для того, чтобы спасти наших граждан из сектора Газа и других территорий, где им может угрожать опасность. И работа над этим уже сейчас ведется,

– подчеркнул представитель ГУР.

Обратите внимание! Более тысячи украинцев выразили желание уехать с территории Израиля. Наше государство уже организовала первый эвакуационный рейс в Румынию и не планирует на этом останавливаться. Сообщается, что второй рейс запланируют на воскресенье. Билеты продают по цене еще до начала войны.

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