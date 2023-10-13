Об этом в эфире национального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. 24 Канал.
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Информацию о пленных украинцах проверяют
По словам Юсова, информация об украинцах, которые могли попасть в плен ХАМАС, проверяется.
Украина сделает все необходимое и все возможное для того, чтобы спасти наших граждан из сектора Газа и других территорий, где им может угрожать опасность. И работа над этим уже сейчас ведется,
– подчеркнул представитель ГУР.
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ХАМАС напал на Израиль: последние новости
- Палестинские боевики напали на Израиль 7 октября. ХАМАС атаковал страну тысячами ракет. Впоследствии журналисты нашли подтверждение, что у террористов были карты и информация о военных базах Израиля. СМИ получили детальный план действий, написанный на арабском языке, свидетельствующий о длительной подготовке операции.
- Террористы сообщили, что захватили в плен более 130 человек, среди которых могут быть и украинцы. Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что сейчас продолжаются поиски пропавших граждан нашего государства. Израильская сторона отметила, что они могут быть в заложниках боевиков, однако эта информация требует подтверждения.
- Журналисты также узнали о способах, которыми осуществлялось финансирование ХАМАС. Среди возможных версий – криптовалюта, с которой можно обходить санкционные ограничения. Одним из спонсоров боевиков называют Иран. Через подставные компании разные террористические организации Палестины получают от Тегерана миллионы долларов.