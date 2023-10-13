Бойовики ХАМАС заявляли, що їм вдалося захопити понад 130 заручників. За інформацією ізраїльських спецслужб, серед них можуть бути українці.

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Українці у полоні ХАМАС

Про те, що громадяни України могли опинитися серед заручників терористів повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук. За його словами, цю інформацію надала саме ізраїльська сторона. Однак наразі вона ще потребує підтвердження. Втім, Корнійчук зауважив, що, ймовірніше, дані Ізраїлю відповідають дійсності.

Водночас посол наголосив, що наразі дев'ять українців вважаються зниклими безвісти. Тому не слід виключати можливості того, що частина з них може бути у полоні.

Пошук громадян України триває

Наразі українські дипломати підтримують зв'язок з ізраїльською поліцією для розшуку своїх громадян. Корнійчук вважає, що кількість загиблих українців суттєво не зросте.

Він також розповів, що з сімох загиблих лише одна громадянка мала український паспорт. Шестеро проживали в Ізраїлі на постійній основі, а одна жінка була там тимчасово.

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